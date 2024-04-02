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طفل يقتل زميله في فنلندا

طفل يقتل زميله ويصيب اثنين آخرين في مدرسة بفنلندا

دبي - العربية.نت
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أعلنت الشرطة الفنلندية، الثلاثاء، مقتل طفل يبلغ من العمر 12 عاما، وإصابة اثنين بجروح خطيرة، بعدما أطلق زميلهما النار، في مدرسة ابتدائية شمال العاصمة الفنلندية هلسنكي. وفق ما أوردت فرانس برس.

وقال قائد الشرطة في قسم شرق أوسيما، إيلكا كوسكيماكي، "وقع حادث إطلاق النار بعد الساعة التاسعة صباح الثلاثاء، وقتل فيه طالب بالصف السادس، وأصيب طالبان آخران بجروح خطيرة".

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وأشار كوسكيماكي إلى أن "الشرطة ألقت القبض على المهاجم، الذي كان يحمل مسدّسا، وهو قاصر يبلغ من العمر 12 عاما".

وتضم المدرسة في فانتا، شمال العاصمة الفنلندية هلسنكي، حوالي 800 طالب و90 موظفا.

ويرتادها أطفال تتراوح أعمارهم بين 7 و15 عاما.

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