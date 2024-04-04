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فيديو لعبارة تحترق.. قوارب الإنقاذ بقيت بعيدة والركاب اضطروا للقفز بالبحر

من بين 108 أشخاص كانوا على متن العبارة، كان هناك 97 راكباً

بانكوك (أ ب)
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قفز ركاب مذعورون إلى البحر هربا من حريق مشتعل في عبارة بخليج تايلاند في وقت مبكر من يوم الخميس، وكان جميع الأشخاص الذين كانوا على متنها وعددهم 108 أشخاص بخير.

كانت العبارة التي تعمل ليلا من مقاطعة سورات ثاني على وشك الوصول إلى كو تاو، وهي مقصد سياحي شهير قبالة الساحل التايلاندي، عندما سمع أحد الركاب فجأة صوت فرقعة واشتم رائحة دخان.

قال الراكب مايتري برومجامبا إنه رأى دخانا ونيرانا متصاعدة بعد أقل من خمس دقائق، وذلك عندما بدأ الناس بالصراخ وأطلقوا الإنذار. أضاف "بالكاد تمكنا من الحصول على سترات النجاة في الوقت المناسب. كان الأمر فوضويا. وكان الناس يبكون، وأنا أيضا بكيت".

قال مسؤولون في سورات ثاني على فيسبوك، إن من بين 108 أشخاص كانوا على متن العبارة، كان هناك 97 راكبا.

أكدت إدارة العلاقات العامة بالمقاطعة أنه تم إنقاذ الجميع دون وقوع إصابات.

أظهرت مقاطع مصورة أشخاصا يهرعون خارج مقصورة العبارة وهم يرتدون سترات النجاة، فيما اجتاح دخان أسود كثيف العبارة. واشتعلت فيها النيران في وقت لاحق.

قال مايتري، وهو من سكان سورات ثاني ويسافر كثيرا إلى كو تاو للعمل، إن عدة قوارب جاءت لإنقاذهم بعد حوالي 20 دقيقة من طلب المساعدة، لكن القوارب لم تتمكن من الاقتراب من العبارة خوفا من الانفجارات.

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أضاف أن الناس اضطروا للقفز في البحر حتى يتم إنقاذهم. وأظهرت مقاطع مصورة أن العبارة كانت تقل أيضا عدة مركبات.

قال مايتري "كان على الجميع أن يساعدوا أنفسهم".

قال مسؤولون إنه تمت السيطرة على الحريق على الفور، مشيرين إلى أنه اندلع أولا في المحرك، لكن السبب قيد التحقيق.

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