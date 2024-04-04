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المعمر خوان فيسينتي بيريز مورا

قبيل عيد ميلاده الـ115 بشهرين.. وفاة أكبر معمر بالعالم

اعترفت موسوعة غينيس للأرقام القياسية رسمياً بأن خوان فيسينتي بيريز مورافي الرجل الأكبر سناً على قيد الحياة عام 2022، عندما كان عمره 112 عاماً

العربية.نت
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قبيل عيد ميلاده الـ115 بشهرين فقط، توفي خوان فيسينتي بيريز مورا، أكبر معمر بالعالم يوم الثلاثاء الماضي في فنزويلا.

وأصبح المزارع المتقاعد "الرجل الأكبر سنا" على قيد الحياة في عام 2020، واعترفت موسوعة غينيس للأرقام القياسية بذلك رسميا في عام 2022، عندما كان عمره 112 عاما.

وتوفي بيريز في ولاية تاتشيرا الفنزويلية، بحسب الحاكم فريدي برنال، وكتب برنال على موقع X: "عزيزي خوان فيسنتي بيريز مورا، اليوم بحزن وألم عميقين نقول وداعا لك، وداعا لرجل من تاتشيرا، متواضع مجتهد مسالم ملتزم بالعائلة والتقاليد".

وعلق الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، على وفاته قائلا: "انتقل خوان فيسنتي بيريز مورا إلى الخلود الأبدي عن عمر يناهز 114 عاما".

وولد بيريز في بلدة الكوبري بولاية تاتشيرا في الأنديز يوم 27 مايو عام 1909، وكان التاسع من بين 10 أطفال، وبدأ العمل في سن الخامسة مع والده وإخوته، للمساعدة في حصاد قصب السكر والقهوة، وفقا لبيان صادر عن موسوعة غينيس للأرقام القياسية عام 2022.

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وقالت غينيس إنه بينما كان لا يزال يعمل في الزراعة، أصبح بيريز عمدة في كاريكوينا عام 1948، وكان مسؤولا عن حل النزاعات على الأراضي والنزاعات العائلية لمدة 10 سنوات، وهو أب لـ 11 طفلا، وكان لديه 42 حفيدا و18 من أبناء الأحفاد و12 من أبناء أبناء الأحفاد في عام 2022.

وكشفت موسوعة غينيس أن سر حياته الطويلة يتمثل في "العمل الجاد الدؤوب والراحة في العطلات والنوم مبكرا وحب الله".

يذكر أن أكبر معمرة في العالم حاليا هي ماريا برانياس موريرا، التي احتفلت بعيد ميلادها الـ117 في كاتالونيا بإسبانيا الشهر الماضي.

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