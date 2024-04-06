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الفضاء

بث مباشر لهبوط مركبة فضاء روسية في كازاخستان وعلى متنها 3 رواد

رواد فضاء من روسيا وروسيا البيضاء والولايات المتحدة

موسكو - رويترز
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أظهرت لقطات مباشرة بثتها وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس)، مركبة روسية هبطت في كازاخستان اليوم السبت عائدة من محطة الفضاء الدولية وعلى متنها ثلاثة رواد فضاء من روسيا وروسيا البيضاء والولايات المتحدة.

وكان رائد الفضاء الروسي أوليج نوفيتسكي وزميلته مارينا فاسيليفسكايا من روسيا البيضاء قد انطلقا إلى محطة الفضاء الدولية الشهر الماضي على متن المركبة الفضائية سويوز.

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وعادا إلى الأرض اليوم السبت مع رائدة الفضاء الأميركية لورال أوهارا التي كانت على متن المحطة في المدار منذ سبتمبر أيلول.

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