بث مباشر لهبوط مركبة فضاء روسية في كازاخستان وعلى متنها 3 رواد

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أظهرت لقطات مباشرة بثتها وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس)، مركبة روسية هبطت في كازاخستان اليوم السبت عائدة من محطة الفضاء الدولية وعلى متنها ثلاثة رواد فضاء من روسيا وروسيا البيضاء والولايات المتحدة.

🚨JUST IN- Crew From International Space Station Returns to Earth📍Zhezkazgan, Kazakhstan |



Via @OvertonLive



The Soyuz MS-24 crew, consisting of NASA astronaut Loral O’Hara, Roscosmos cosmonaut Oleg Novitsky, and spaceflight participant Marina Vasilevskaya, has successfully… pic.twitter.com/6m7FWlTOBe — Vigilant News (@VigilantNews) April 6, 2024

وكان رائد الفضاء الروسي أوليج نوفيتسكي وزميلته مارينا فاسيليفسكايا من روسيا البيضاء قد انطلقا إلى محطة الفضاء الدولية الشهر الماضي على متن المركبة الفضائية سويوز.

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وعادا إلى الأرض اليوم السبت مع رائدة الفضاء الأميركية لورال أوهارا التي كانت على متن المحطة في المدار منذ سبتمبر أيلول.