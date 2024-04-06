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FILE PHOTO: A Tesla vehicle drives past Tesla's primary vehicle factory after CEO Elon Musk announced he was defying local officials' coronavirus disease (COVID-19) restrictions by reopening the plant in Fremont, California, U.S. May 11, 2020. REUTERS/Stephen Lam/File Photo
مصنع التجميع التابع لتسلا في فيرمونت
إيلون ماسك

بعد دعوى التمييز.. تسلا متهمة بالاحتيال على موظفين

موظفان سابقان في مصنع التجميع التابع لتسلا في فيرمونت بولاية كاليفورنيا تقدما بدعوى إلى محكمة في سكرامنتو لطلب تعويضات بقيمة خمسة ملايين دولار

العربية.نت
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تواجه شركة تسلا دعوى جماعية جديدة تتهم شركة تصنيع السيارات الكهربائية بانتهاك قانون الأجور مع عدد كبير من عمال مصنع الشركة ومستودعها في ولاية كاليفورنيا الأميركية، وذلك وسط مواجهة الشركة مزاعم تمييز وتقويض للنقابات العمالية.

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وتقدم موظفان سابقان في مصنع التجميع التابع لتسلا في فيرمونت بولاية كاليفورنيا بالدعوى إلى محكمة اتحادية في سكرامنتو، الخميس، لطلب تعويضات بقيمة خمسة ملايين دولار نيابة عن الآلاف من عمال تسلا في أنحاء الولاية.

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ويقول الموظفان السابقان إن تسلا انتهكت عدداً من قوانين العمل في ولاية كاليفورنيا، منها عدم دفع أجور ساعات العمل الإضافية، وعدم توفير فترات استراحة، وعدم توفير إجازات مرضية.

وتأتي الدعوى في وقت تحاول فيه تسلا دحض ادعاءات بأنها تتسامح مع التمييز العنصري ومضايقة العمال السود في مصنع فريمونت ومنشآت أخرى في كاليفورنيا. ونفت الشركة التي يمتلكها الملياردير ايلون ماسك ارتكاب أي مخالفات.

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