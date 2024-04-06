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من الحادث

نجاة 77 ألف سمكة سلمون من الموت بعد انقلاب شاحنة كانت محمّلة بها

السلمون من نوع "شينوك" مهدد بالانقراض بسبب الجفاف الذي ضرب الغرب الأميركي بالسنوات الأخيرة

لوس انجليس - فرانس برس
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انقلبت شاحنة محمّلة بأكثر من مئة ألف سمكة سلمون بعد تعرّضها لحادث الأسبوع الفائت في منطقة جبلية غرب الولايات المتحدة، إلا أنّ غالبية حمولتها نجحت في الوصول إلى مجرى مائي، بحسب السلطات الأميركية.

وقالت هيئة الأسماك والحياة البرية في ولاية أوريغون في بيان الثلاثاء إنّ "نحو 77 ألف سمكة سلمون صغيرة نجحت في الوصول إلى النهر".

وكانت الشاحنة تسير في منطقة جبلية عندما "انقلبت على سطحها" عند "منعطف حاد".

ولم يصب سائقها بجروح خطرة، فيما لم تنجح كل أسماك السلمون في الوصول إلى الماء، إذ نفقت 25 ألف سمكة في الشاحنة أو على الطريق.

وسمك السلمون من نوع "شينوك" مهدد بالانقراض بسبب الجفاف الذي ضرب الغرب الأميركي في السنوات الأخيرة.

وبسبب الانخفاض الكبير في أعداد هذه الأسماك، فرض حظر على صيدها خلال العام الفائت قبالة سواحل كاليفورنيا ومناطق كثيرة في أوريغون، ومن المرجح تجديد قرار الحظر حتى العام 2024.

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وسمك السلمون مهاجر، إذ يولد في الأنهر ويسبح باتجاه المحيط الهادئ عندما يصل إلى مرحلة النضج، ثم يقضي سنوات عدة في هذه المياه، ويعود في النهاية إلى الممرات المائية التي ولد فيها ليتكاثر ويموت.

ولكن هذه الدورة تعطلت بسبب الجفاف الذي ضرب الغرب الأميركي خلال العقد الفائت، والذي أدى إلى انخفاض منسوب مياه الأنهر أو ارتفاع حرارتها بشكل كبير.

ولمساعدة سمك السلمون، تقوم السلطات بتربية الصغار منها في أحواض ثم نقلها بشاحنات صهريج إلى الممرات المائية القريبة من المحيط الهادئ، بمجرد وصولها إلى حجم كافٍ للهجرة إلى المحيط.

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