يانصيب جائزته 1.3 مليار دولار.. وأميركا تترقب السحب اليوم

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ستكون ثامن أكبر جائزة يانصيب في تاريخ الولايات المتحدة متاحة للسحب في يانصيب باوربول مساء السبت، وتقدر قيمة الجائزة هذه المرة بأكثر من 1.3 مليار دولار.

ومن المقرر إجراء عملية السحب في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (03:00 بتوقيت غرينتش الأحد)، وهذا السحب هو رقم 41 منذ أن فاز آخر شخص بالجائزة في يوم رأس السنة الجديدة.

وللفوز باليانصيب، يجب على الفائز أو الفائزين مطابقة الأرقام الستة الصحيحة على تذكرة بقيمة دولارين، وفرص حدوث ذلك هي واحد إلى 292.2 مليون.

وهذه هي رابع أكبر جائزة في تاريخ يانصيب باوربول وتزيد قليلاً على نصف أكبر جائزة يانصيب في تاريخ الولايات المتحدة.

وسُلمت أكبر جائزة على الإطلاق في تاريخ الولايات المتحدة في نوفمبر 2022 عندما فاز شخص في ولاية كاليفورنيا بجائزة باوربول الكبرى البالغة 2.04 مليار دولار.

وفي الأسبوع الماضي، تطابقت تذكرة واحدة مع جميع الأرقام الستة في سحب "ميغا مليونز" وفازت بمبلغ ضخم قدره 1.13 مليار دولار وهي خامس أكبر جائزة في تاريخ باوربول. وكانت هذه التذكرة قد بيعت في ولاية نيوجيرزي.

وإذا اختار الفائز قبول الجائزة على دفعة واحدة، ستكون قيمتها في سحب السبت نحو 608.9 مليون دولار. والخيار الآخر هو تلقي دفعة أولية تليها 29 دفعة سنوية.

وتباع تذاكر باوربول في 45 ولاية في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا وبويرتوريكو والجزر العذراء.