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موزمبيق
من عمليات انتشال الجثث (من الفيديو)

فروا من الكوليرا فقضوا غرقاً.. مصرع 90 شخصاً في حادث عبارة بموزمبيق

رويترز
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لقي 90 شخصا على الأقل مصرعهم في غرق مركب صيد مكتظ كان يتم استعماله كعبارة قبالة الساحل الشمالي لموزمبيق، وفق ما أعلنت السلطات المحلية، أمس الأحد.

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وأفاد مسؤولون بأن القارب الذي كان يحمل حوالي 130 شخصا واجه مشاكل أثناء محاولته الوصول إلى جزيرة موزمبيق قبالة إقليم نامبولا.

وقال وزير الدولة لإقليم نامبولا (شمالا) خايمي نيتو "لأن القارب كان مكتظا وغير مناسب لنقل الركاب انتهى به الأمر إلى الغرق.. فقد 91 شخصا حياتهم"، مضيفا أن من بين الضحايا عددا كبيرا من الأطفال.

وعثر عناصر الإنقاذ على خمسة ناجين ويبحثون عن المزيد، لكن ظروف البحر تعقد العملية.

وأوضح نيتو أن معظم الركاب كانوا يحاولون الهروب من البر الرئيسي بسبب الذعر الناجم عن أنباء غير صحيحة حول تفشي الكوليرا.

وسجلت الدولة الواقعة في جنوب إفريقيا، وهي واحدة من أفقر بلدان العالم، ما يقرب من 15 ألف حالة إصابة بالمرض الذي ينتقل عن طريق المياه و32 وفاة منذ أكتوبر، وفقا للبيانات الحكومية.

ونامبولا هي المنطقة الأكثر تضررا، فقد سجلت فيها ثلث جميع الحالات.

وقال المسؤول إن فريق تحقيق يعمل على تحديد أسباب كارثة القارب.

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