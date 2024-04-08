فروا من الكوليرا فقضوا غرقاً.. مصرع 90 شخصاً في حادث عبارة بموزمبيق
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
لقي 90 شخصا على الأقل مصرعهم في غرق مركب صيد مكتظ كان يتم استعماله كعبارة قبالة الساحل الشمالي لموزمبيق، وفق ما أعلنت السلطات المحلية، أمس الأحد.
وأفاد مسؤولون بأن القارب الذي كان يحمل حوالي 130 شخصا واجه مشاكل أثناء محاولته الوصول إلى جزيرة موزمبيق قبالة إقليم نامبولا.
وقال وزير الدولة لإقليم نامبولا (شمالا) خايمي نيتو "لأن القارب كان مكتظا وغير مناسب لنقل الركاب انتهى به الأمر إلى الغرق.. فقد 91 شخصا حياتهم"، مضيفا أن من بين الضحايا عددا كبيرا من الأطفال.
#Mozambique : ईस्ट अफ्रीकी देश मोजाम्बीक में डूबी नाव, हादसे में 91 लोगों की मौत। नाव में सवार थे 130 लोग, कई लापता। नामपुला प्रांत के लुंगा शहर से मोजाम्बीक के मुख्य द्वीप जा रहे थे सभी, हैजा की बीमारी से बचने के लिए कर रहे थे पलायन। देखें #VIDEO #MozambiqueBoatAccident… pic.twitter.com/Rbok2atUOe— Peoples Samachar (@psamachar1) April 8, 2024
وعثر عناصر الإنقاذ على خمسة ناجين ويبحثون عن المزيد، لكن ظروف البحر تعقد العملية.
وأوضح نيتو أن معظم الركاب كانوا يحاولون الهروب من البر الرئيسي بسبب الذعر الناجم عن أنباء غير صحيحة حول تفشي الكوليرا.
وسجلت الدولة الواقعة في جنوب إفريقيا، وهي واحدة من أفقر بلدان العالم، ما يقرب من 15 ألف حالة إصابة بالمرض الذي ينتقل عن طريق المياه و32 وفاة منذ أكتوبر، وفقا للبيانات الحكومية.
ونامبولا هي المنطقة الأكثر تضررا، فقد سجلت فيها ثلث جميع الحالات.
وقال المسؤول إن فريق تحقيق يعمل على تحديد أسباب كارثة القارب.
-
عقاقير السرطان.. هل تفيد المرضى أم لا جدوى منها؟في بارقة أمل جديدة لعلاج مرضى السرطان، يهدف برنامج الموافقة السريعة التابع لإدارة ... علم
-
للمرة الثانية خلال أيام.. انتحار شاب مصري قفزاً في النيلليصبح الحالة الثانية خلال 5 أيام، أقدم شاب مصري على إنهاء حياته قفزا من أعلى كوبري ... مصر
-
اختطاف مسؤول لبناني.. القبض على متورطين وتحذيرات من العواقبانشغلت الأوساط اللبنانية خلال الساعات الماضية، بخبر اختطاف منسق حزب القوات ... العرب والعالم