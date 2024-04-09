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An aerial picture taken on April 8, 2024 shows the flooded part of the city of Orsk, Russia’s Orenburg region, southeast of the southern tip of the Ural Mountains. (AFP)
الفيضانات في روسيا (أ ف ب)

بالصور.. فيضانات "غير مسبوقة" تهدد حياة الآلاف في روسيا

الفيضانات تهدد منطقة كورجان بجنوب روسيا، ما يعرّض حياة أكثر من 19 ألف شخص للخطر، ويأتي ذلك بعد أيام من فيضانات غير مسبوقة شردت آلاف الأشخاص وأغرقت مدينة في منطقة أورال

رويترز
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تهدد فيضانات غير مسبوقة في روسيا حياة آلاف الأشخاص في عدد من مناطق البلاد.

وقالت وكالة أنباء روسية رسمية، إن الفيضانات تهدد منطقة كورجان بجنوب روسيا، ما يعرّض حياة أكثر من 19 ألف شخص للخطر، ويأتي ذلك بعد أيام من فيضانات غير مسبوقة شردت آلاف الأشخاص وأغرقت مدينة في منطقة أورال.

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء، نقلًا عن السلطات المحلية لوزارة الطوارئ الروسية، أن ما لا يقل عن أربعة آلاف منزل قد تتأثر أيضًا. وأضافت أن السلطات المعنية اتخذت إجراءات الطوارئ في المنطقة.

فيضانات روسيا (أ ف ب)
فيضانات روسيا (أ ف ب)

وقالت وكالتا الأنباء وتاس نقلًا عن السلطات المحلية إن أجزاء من مدينة أورينبورغ الروسية قد تغمرها الفيضانات خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة، إذ من المتوقع أن يرتفع منسوب المياه في نهري أورال وسامارا بمقدار خمسة إلى 40 سنتيمترًا.

وضربت أسوأ فيضانات مسجلة منذ عقود بضع مناطق روسية في جبال أورال وسيبيريا إلى جانب أجزاء من كازاخستان في الأيام القليلة الماضية، بعد أن فاض ثالث أطول نهر في أوروبا ليتجاوز أحد السدود.

فيضانات في روسيا (أ ف ب)
فيضانات في روسيا (أ ف ب)

وفي مدينة أورسك في منطقة أورينبورغ، طلب السكان الغاضبون المساعدة من الرئيس فلاديمير بوتين واشتكوا من أن المسؤولين المحليين لم يفعلوا ما يكفي للمساعدة في أسوأ فيضان مسجل على الإطلاق.

وقالت وزارة الطوارئ عبر تليغرام، إن الوزير ألكسندر كورينكوف توجَّه جوًّا إلى المنطقة اليوم الثلاثاء لمتابعة الوضع بعد أن كلفه بوتين بذلك.

وأضافت الوزارة أن كورينكوف سيزور، أيضًا، منطقتي كورجان وتيومين في جبال أورال.

وكتبت الوزارة "يتم بالفعل اتخاذ الإجراءات الوقائية هناك، وتم تعزيز فرق الإنقاذ ووضعت قوات ووسائل وزارة الطوارئ الروسية في حالة تأهب قصوى".

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وفاض نهر أورال الذي ينبع من جبال أورال ويصب في بحر قزوين، عدة أمتار خلال ساعات فقط يوم الجمعة بسبب ذوبان الثلوج، وفاض عبر سد في مدينة أورسك التي تقع على بعد 1800 كيلومتر إلى الشرق من موسكو.

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