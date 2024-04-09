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صورة لعدد من المباني المدمرة بسبب حريق عام 1904
قصص تاريخية

بهذا العام.. حوّل حريق أهم مدن كندا لركام

سلطات تورنتو اضطرت لطلب المساعدة من الولايات الأميركية المجاورة لإخماد الحريق عام 1904

العربية.نت – طه عبد الناصر رمضان
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على مر تاريخها، عاشت كندا على وقع العديد من الحرائق المدمرة، التي ألحقت أضرارا واسعة بمناطق واسعة خاصة الغابية منها. وفي الأثناء، عرفت بعض المدن الكندية حرائق خربت مناطق واسعة منها. فإضافة لحريق مونتريال الكبير عام 1852، شهدت مدينة تورنتو (Toronto) حريقين كبيرين. وبينما حصل الأول عام 1849 وخلّف خسائر جسيمة، جدّ الحريق الثاني عام 1904 وتسبب في خراب وخسائر مادية قدرت قيمتها بمئات ملايين الدولارات.

جانب من الخراب عقب حريق 1904
جانب من الخراب عقب حريق 1904

حريق 1904

في حدود الساعة الثامنة مساء يوم 19 نيسان/أبريل 1904، لاحظ أحد رجال الشرطة، أثناء قيامه بدوريته المعتادة، تصاعد ألسنة اللهب من أحد مصاعد مصنع الملابس E & S Currie Limited غرب شارع ويلنغتون (Wellington). وحسب خريطة مدينة تورنتو، تواجد هذا المصنع بموقع حيوي وسط منطقة صناعية وتجارية كبيرة وصفت حينها بالقلب الاقتصادي لتورنتو. وفي الأثناء، لم يتم تحديد سبب هذا الحريق بشكل دقيق، حيث شكك المحققون حينها في اندلاع النيران بسبب خلل كهربائي.

صورة لما خلفه الحريق سنة 1904
صورة لما خلفه الحريق سنة 1904

وعلى عين المكان، تم إعلام 17 قاعة إطفاء باندلاع هذا الحريق. وعلى الرغم من التحرك السريع، فشل رجال الإطفاء الكنديين في السيطرة على الحريق الذي استغرقت عملية إخماده أكثر من 9 ساعات. فضلا عن ذلك، اتجهت السلطات الكندية لطلب المساعدة من الولايات الأميركية المجاورة التي وافقت على إرسال عدد من فرقها المختصة في إخماد الحرائق.

وعلى الرغم من درجة الحرارة المنخفضة التي قدرت حينها بأربع درجات تحت الصفر وهبوب الرياح، التي بلغت سرعتها 48 كلم بالساعة، ونزول الثلوج، واصل الحريق تمدده ليطال مناطق كبيرة من هذه المنطقة الحيوية بتورنتو.

صورة تبرز حجم الدمار الذي لحق بتورنتو عقب حريق 1904
صورة تبرز حجم الدمار الذي لحق بتورنتو عقب حريق 1904

خسائر بـ334 مليون دولار

أسفر هذا الحريق الهائل عن تدمير ما يزيد عن 114 مبنى كان جلهم من المباني التجارية والصناعية. وبسبب ذلك، شهدت تورنتو خراب أهم مواقعها الاقتصادية. من جهة ثانية، قضى الحريق على وظائف ما يزيد عن 5 آلاف شخص ممن وجدوا أنفسهم عاطلين عن العمل باليوم التالي. وحسب مصادر تلك الفترة، خلّف حريق عام 1904 خسائر مادية تجاوزت 10 ملايين دولار كندي، أي ما يعادل 334 مليون دولار بالفترة الحالية.

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جاء حريق العام 1904 ليصنف كأحد الحريقين اللذين دمرا مدينة تورنتو وألحقا بها أضرارا جسيمة. ففي يوم 7 نيسان/أبريل 1849، شهدت المدينة حريقا مشابها عرف بحريق الكاتدرائية. وبتلك الفترة، دمّر هذا الحريق، الذي اندلع قرب إحدى الحانات بمفترق عند شارعي كينغ ستريت (King Street) ونيلسون ستريت (Nelson Street)، منطقة حيوية تواجدت بها بنوك ومنشآت حرفية. وحسب التقارير، تسبب هذا الحريق في خسائر بلغت قيمتها 700 ألف دولار كندي، أي ما يعادل حوالي 28 مليون دولار بالفترة الحالية.

من جهة ثانية، توسع هذا الحريق بشكل سريع بسبب الإمكانيات الضئيلة لفرق الإطفاء وغياب قسم إخماد الحرائق بتورنتو الذي أنشئ عام 1874.

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