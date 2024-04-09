مجلة فرنسية تفرد غلافها الرئيسي لمقابلات "العربية" الحصرية مع سبايا داعش

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بعد أن انفردت شاشة "العربية" بمقابلات مع زوجات زعيم تنظيم داعش، تناول الإعلام العربي والغربي تفاصيل المقابلات الحصرية. ومن ضمن هذه المواقع الأجنبية التي كان فيها لهذه المقابلات الحصة الأكبر مجلة "لو بوان" الفرنسية الأسبوعية، التي جاء غلافها وموضوعها الرئيسي المكون من عدة صفحات حول السلسلة الوثائقية "سبايا البغدادي" التي بثتها قناة العربية مؤخرًا ونشرت موضوعا مطولا عن مضمون المقابلات والعلاقات الجنسية للتنظيم في 5 صفحات.

















كشفت سلسلة الانفرادات التي بثتها "العربية" والحدث" مع اثنتين من زوجات زعيم داعش، أبوبكر البغدادي، وابنته ثم مع عدد من الناجيات الإيزيديات عن تفاصيل تروى لأول مرة حول هذا التنظيم الإرهابي والفظائع التي ارتكبها في سوريا والعراق.

"سوق النخاسة"

ففي انفراد "سبايا البغدادي" الذي بثته "العربية"، على جزأين، كشفت الناجية الإيزيدية، سراب نايف، عن طريقتين لبيع السبايا بين عناصر التنظيم.

فقد قالت إنها حين فتشت في هاتف القيادي الداعشي أبو زرعة والذي كان يتخذها سبية فعلمت تفاصيل عن تلك التجارة.

"صورة بالسعر"

وأضافت عملية "بيع وشراء السبايا كانت تتم عبر مجموعة واتساب تُسمى (سوق النخاسة)، لافتة إلى أنه كان يتم كتابة السعر على صورة كل فتاة من الإيزيديات وغيرهن.

كما أضافت أن هناك طريقة أخرى لبيع السبايا وهي عن طريق الرؤية المباشرة للفتيات، ثم يقرر الداعشي "إذا أعجبته أم لا".

"هدية"

بينما أشارت الناجية الإيزيدية، أديبة مراد، إلى طريقة ثالثة في "تبادل السبايا"، حيث أكدت أن الداعشي الذي اغتصبها ويدعى أبو محمد المغربي، والذي حصل عليها "كهدية" من أبو صلاح المغربي الذي كان مسؤولا عن جريدة "النبأ" التابعة للتنظيم.

في السياق، أكدت الناجية الإيزيدية أشواق حجي حميد في مقابلة العربية أن زوجة البغدادي تتظاهر وكأنها بريئة حين ظهرت في مقابلة "العربية"، لكن الحقيقة أنها كانت تعلم بتفاصيل عمليات البيع والشراء للإيزيديات و"كانت تضربنا طوال الـ24 ساعة وتعاملنا كخادمات".

"سمحت للبغدادي باغتصابنا"

وأضافت أنها "سمحت لزوجها باغتصاب الفتيات ثم بيعهن لغيره".

وأشارت إلى الطريقة التي اتخذها القيادي الداعشي أبو همام كسبية، قائلة "كنت مع 5 فتيات نجلس على أريكة بمدرسة في سنجار ثم جاء ليختار من تعجبه، ووقع اختياره عليَّ".

"اغتصاب طفلة من خمسيني"

أما الناجية الإيزيدية روسيتا حجي، فقد كشفت عن أنها تعرضت للاغتصاب وعمرها 12 سنة من قيادي في داعش عمره 50 سنة.

قالت الناجية الإيزيدية أديبة مراد إن "نساء الدواعش كن أسوأ من رجالهن، وزوجة أبو صلاح المغربي كانت تجهزني له ليغتصبني".

وأضافت أن عناصر داعش "اقتحموا قريتنا واستولوا على منازلنا وجمعونا في مدرسة القرية وسرقوا أموالنا وذهبنا، ثم أخذونا سبايا، وكنت حينذاك حاملا وعندما ولدت طفلتي سمّاها التنظيم سبية".

يذكر أن سلسلة المقابلات الخاصة التي أجرتها قناتا "العربية" و"الحدث" مع زوجتي زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي وابنته كانت أثارت عددا من ردود الأفعال، منها غضب الناجيات الإيزيديات اللواتي كن سبايا للبغدادي، وبعض قيادات التنظيم بسبب إنكار نساء البغدادي لتعذيب السبايا وادعائهن أنهن كن يتلقين معاملة حسنة.

لهذا خصصت شبكة "العربية/الحدث"، مساحة موازية للناجيات الإيزيديات في مقابلة خاصة على جزأين للرد على هذه الادعاءات، حيث روين أنهن كن يعاملن بقسوة وتعرضن للاغتصاب.