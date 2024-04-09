البقلاوة الأكثر شهرة.. ألذ حلويات المطبخ التركي في الأعياد

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تشتهر تركيا بمطبخها المتنوّع إضافة إلى الحلويات التي تبرز في المناسبات الدينية والاجتماعية لاسيما في عيد الفطر، حيث يحضّر الأتراك مجموعة كبيرة ومتنوعة من الحلويات التي تقدم للضيوف خلال زيارات العيد التي تستمر لأيام، لكن ما هي أشهر هذه الحلويات؟

في العادة يتمّ تحضير حلويات العيد التركية بكمياتٍ كبيرة في المنازل من قبل العائلات كي يتسنى مشاركتها مع الأهل والجيران والضيوف خاصة خلال تبادل الزيارات.

وتعد البقلاوة التركية التي تصنع منزلياً من أشهر الحلويات المتداولة خلال فترة الأعياد، ويضاف لها المعجنات التي تختلف طريقة صناعتها من ولاية إلى أخرى في تركيا.

وللبقلاوة التي تقدّم خلال الأعياد أنواع كثيرة، فمنها ما هو بالجوز والفستق والشوكولا وغيرها، إذ يتمّ تقطيعها إلى قطعٍ صغيرة لتقديمها للزوار مع الشاي أو القهوة.

لكن أشهر الحلويات التي يتمّ تداولها في الأعياد بتركيا هي "البهجة التركية" وهي نوع حلوى شهير في البلاد، تعد من الحلويات المفضلة في المطبخ التركي. يتم تقديمها واستهلاكها بشكل مضاعف خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر و الأضحى.

وتتكون "البهجة" أو "الحلقوم" من النشا والسكر والماء، وغالباً ما تُنكه بماء الورد. يُغلى المزيج حتى يصبح كثيفاً ثم يُسكب في صينية ضحلة لتبرد. ومن ثم، يتم تقطيع البهجة التركية إلى مكعبات صغيرة وتغطيتها بمسحوق السكر أو النشاء. يتم تناولها كحلوى أو كوجبة خفيفة مع الشاي أو القهوة أيضاً.

وإلى جانب الحلقوم، تشتهر تركيا بـ "تريلا تشا"، التي يصفها الأتراك وشعوب البلقان بـ "أسطورة الحلوى".

ويعود تاريخ هذه الحلوى إلى بلاد البلقان قبل أن تستقر في تركيا وتصبح من الحلويات التركية الشهيرة. وتختلف أشكالها من دولة إلى أخرى، ويعني اسمها "تريلا تشا" الألبان الثلاث، كانت تًصنع من لبن الماعز ولبن الخراف واللبن البقري. ويُمكن تحضيرها في المنزل بنوع واحد من الألبان وهي الطريقة الشائعة حالياً.