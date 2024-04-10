صور لسيدة تفاجأ بزائر غير مرغوب به داخل مطبخها.. طوله 8 أقدام
هاتفها كان على طاولة على بعد بوصات فقط من الحيوان الضخم في فلوريدا
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سمعت امرأة من فلوريدا صوت خشخشة عند باب منزلها، واعتقدت أن شخصًا ما يحاول دخول المنزل الخطأ، فنهضت لطرده بعيدًا. وبدلاً من ذلك، واجهت ماري هولينباك تمساحًا يبلغ طوله 8 أقدام يتجول في منزلها.
وكان هذا الزاحف الضخم قويا للغاية لدرجة أنه فتح الباب الأمامي من المنزل، جنوب ساراسوتا، وإزاحة المشبك المغناطيسي.
دخل إلى مطبخها بحثًا عن وجبة بينما أصيبت هولينباك بالذعر وتساءلت كيف ستخرج الحيوان الضخم.
وقالت في مقابلة مع "WFLA" إنها كانت ترتجف بشدة لدرجة أنها لم تتمكن من الاتصال بأي رقم باستثناء رقم 911، لكن هاتفها كان على طاولة المطبخ على بعد بوصات فقط من التمساح.
وبحذر شديد، تسللت خلف التمساح وانتزعت هاتفها. جاء اثنان من مساعدي عمدة مقاطعة ساراسوتا وثلاثة ضباط من لجنة الحفاظ على الأسماك والحياة البرية في فلوريدا لأخذ التمساح.
وقاموا بمحاصرته وإغلاق فكيه، ثم قام ثلاثة منهم بنقله إلى شاحنة صغيرة ونقله إلى مزرعة للتماسيح.
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