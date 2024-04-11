رقصت مع عراة.. فيديو لملكة جمال ماليزية يجرّدها من تاجها

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شغلت ملكة جمال ماليزية فيرو نيكاه تيرينسيب، مواقع التواصل الاجتماعي والأوساط الإعلامية بعد أن جردت من لقبها بسبب فيديو.

فقد انتشر مقطع مصور ظهرت فيه وهي ترقص مع رجال شبه عراة في تايلاند، وفقا لما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

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وبسبب الانتقادات، أشارت تقارير إعلامية إلى أن الشابة البالغة من العمر 24 عاما، قررت التخلي عن لقبها قبل ساعات من توجيه رئيس جمعية "كادازاندوسون" الثقافية، تان سري جوزيف بيرين كيتينجان، الدعوة لتجريدها منه.

وذكرت صحف محلية أن تيرينسيب شوهدت خلال عطلة لها في تايلاند، وهي ترقص بشكل يتضمن إيحاءات مع راقصين رجال شبه عراة.

وتعد تلك المسابقة من بين أبرز الأحداث في مهرجان الحصاد السنوي في ولاية صباح الماليزية، وتُقام لإحياء ذكرى روح هومينودون، الفتاة الأسطورية التي يُعتقد أنها كانت تتمتع بقلب وعقل وروح جميلين.

وأوضح كيتينجان أن انتشار مثل ذلك المقطع المصور لم يكن ليشكل أي مشكلة لو كانت تيرينسيب مجرد شخص عادي، على حد قوله.

فيديو آخر

يشار إلى أن الفتاة كانت فازت بلقب ملكة جمال "أوندوك نجاداو جوهور" عام 2023.

وبعد تنازلها عن تاجها قبل اتخاذ القرار النهائي، نشرت تيريسيب مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلة إنها ترغب في الحصول على اللقب مستقبلا "بشرف وتواضع".