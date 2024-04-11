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جديد انتقال محمد صلاح إلى السعودية.. وقف المفاوضات مؤقتاً

دبي - العربية.نت
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بعد تداول أنباء حول احتمال انتقال محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي لأحد أندية الدوري السعودي خلال موسم الصيف المقبل، طرأت تطورات جديدة.

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إيقاف المفاوضات مؤقتاً

فقد كشف خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا فابريزيو رومانو، أن الأندية السعودية قررت إيقاف مفاوضاتها لضم صلاح في الوقت الحالي بصورة مؤقتة سواء المفاوضات مع نادي ليفربول أو مع محمد صلاح نفسه ووكيله رامي عباس.

وقال رومانو في تصريحات مع شبكة "كوت أوفسايد"الإنجليزية، إنه ورغم الأنباء المتكررة عن رغبة عدة أندية سعودية في التعاقد مع محمد صلاح، تم غلق الملف في الوقت الحالي، حيث لن يتفاوض أي نادٍ سعودي سواء مع ليفربول أو محمد صلاح نفسه.

كما أوضح أن أندية الدوري السعودي تدرك أهمية موسم ليفربول ومنافسته على أكثر من لقب لذا ستترك محمد صلاح وليفربول للتركيز في المنافسات التي يخوضها الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

يشار إلى أنه ومنذ الصيف الماضي سعت عدة أندية سعودية للتعاقد مع محمد صلاح وقدم اتحاد جدة عرضا هاماً للشاب المصري، إلا أن لا إعلان رسمي حتى الآن.

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