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ابنة بيل غيتس
ابنة بيل غيتس جينيفر وزوجها نائل نصار

صور صحيحة لابنة بيل غيتس.. "شاب ليبي" لا وجود له في حياتها

دبي - العربية.نت
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تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور زعموا أنّها تظهر شاباً ليبياً سيعقد قرانه على ابنة مؤسس مجموعة "مايكروسوفت"بيل غيتس، إلا أنّ الصور في الحقيقة تعود للمصري المقيم في أميركا وائل نصّار وهو متزوّج بالفعل من جينيفر غيتس ابنة الملياردير الأميركيّ. وفق ما أفادت فرانس برس.

يتضمّن المنشور مجموعة صور لشاب وفتاة، وجاء في التعليق المرافق "الشاب الليبي رشيد الشابي" هاوي الخيل يخطف قلب بنت سادس أغنى رجل في العالم بيل غيتس وستتم مراسم حفل الزفاف الشهر المقبل".

لكن بمجرّد البحث عن أيّ صورة يتضّح أنّ من يظهر فيها هو زوج ابنة بيل غيتس الفارس المصريّ نائل نصّار.

نائل نصار وجينفر غيتس
من 4
  • نائل نصار وجينفر غيتس
  • نائل نصار وجينفر غيتس
  • نائل نصار وجينفر غيتس
  • نائل نصار وجينفر غيتس
(4 صور)
نائل نصار وجينفر غيتس
نائل نصار وجينفر غيتس
نائل نصار وجينفر غيتس
نائل نصار وجينفر غيتس
نائل نصار وجينفر غيتس
نائل نصار وجينفر غيتس
نائل نصار وجينفر غيتس
نائل نصار وجينفر غيتس

والمعروف أن نصّار تزوج من جينيفر غيتس عام 2021، وهما محترفان في رياضة ركوب الخيل.

وقد مثّل نصّار مصر في عدّة مسابقات عالميّة للفروسيّة.

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