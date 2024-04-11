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مديرية الأمن العام الأردن
الأمن العام الأردني (تعبيرية)

في أول أيام عيد الفطر.. أردني قتل زوجته خنقاً

جريمة القتل حصلت على إثر خلافات عائلية بين الزوجين.. وقد سلم الزج نفسه للأجهزة الأمنية

عمّان - محمد ساهر الطراونة
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أقدم مواطن أردني الأربعاء على قتل زوجته خنقاً في منطقة الأزرق بالبادية الوسطى في الأردن، في أول أيام عيد الفطر.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية العقيد عامر السرطاوي لـ"العربية.نت" إن جريمة القتل حصلت على إثر خلافات عائلية بينهما، وأقدم الزوج على خنق زوجته بيديه.

وسلم الزوج نفسه إلى الأجهزة الأمنية فيما تم تحويل الجثة إلى الطب الشرعي وبوشرت التحقيقات.

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وقالت مصادر قضائية لـ"العربية.نت" إنه من المتوقع أن يوجه مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى، تهمة القتل العمد للزوج والتي توصل عقوبتها إلى الإعدام شنقاً حتى الموت.

وفي عام 2023، رصدت جمعية "معهد تضامن النساء الأردني" (تضامن( وقوع 27 جريمة داخل الأسرة في الأردن، نتج عنها 25 ضحية (16 أنثى و9 ذكور)، مع الإشارة إلى وجود 3 محاولات قتل نتج عنها 5 إصابات.

وقال المعهد إن حصيلة جرائم القتل الأسرية التي وقعت عام 2023، تم توثيقها في مرصد "تضامن" بناءً على تصريحات مديرية الأمن العام ووسائل الإعلام الأردنية المختلفة.

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