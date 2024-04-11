اعتقدت أن الكسوف نهاية العالم.. فقتلت شريكها ورمت طفليها لتنتحر

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في جريمة صادمة، قامت شخصية معروفة تعمل في علم الفلك بالولايات المتحدة الأميركية، بطعن شريكها حتى الموت، ثم رمت بطفليها خارج السيارة على الطريق السريع قبل أن تنتحر بالاصطدام بشجرة على الطريق لتنهي حياتها، بعدما اعتبرت في منشور مريب أن كسوف الشمس الذي حدث في البلاد يوم الاثنين هو نهاية العالم.

فقد قتلت الشابة الأميركية دانييل جونسون، شريكها جايلين ألين تشاني، 29 عاماً، في شقتهما في وودلاند هيلز في كاليفورنيا، قبل أن تدفع طفلهما الرضيع وطفلهما البالغ من العمر تسع سنوات خارج سيارتهما على الطريق السريع، وفق ما نقلته صحيفة "ديلي ميل".

وتوفي الرضيع متأثرا بجراح أصيب بها نتيجة سقوطه، بينما أصيبت الطفلة البالغة من العمر تسع سنوات بجروح متوسطة.

"نهاية العالم"

وقبل أيام من عمليات القتل، أعربت جونسون عن مخاوفها على صفحتها على وسائل التواصل الاجتماعي من أن كسوف الشمس سيؤدي إلى نهاية العالم.

وكتبت على موقع X في 4 أبريل تحت اسمها المستعار على الإنترنت دانييل أيوكا: "هذا الكسوف هو مثال للحرب الروحية. احصل على حمايتك".

وفي 5 أبريل، كتبت بالأحرف الكبيرة: "استيقظوا، استيقظوا، نهاية العالم هنا. كل من له أذنان فليسمع. حان الوقت الآن لاختيار ما تؤمن به".

وقال أحد أفراد عائلة جونسون، الذي لم يرغب في الكشف عن هويته، أنها كانت في حالة جيدة حتى أنها أنشأت ستوديو جديد خاص بها.

كما قال أحد أفراد الأسرة لموقع DailyMail: "لقد بدت على ما يرام عندما تحدثت معها الشهر الماضي".

من جانبها، قالت والدة تشاني، خوانيتا تشيريكاس، إن ابنها وجونسون لم يكونا متزوجين وكانا معا لمدة عامين أو ثلاثة أعوام تقريبا.

وقال الجيران إن الزوجين عاشا في الشقة الفاخرة لأكثر من عام بقليل مع الطفلين - أحدهما من علاقة سابقة-.

دماء تحت الباب

إلى ذلك، كشف مسؤولو إدارة شرطة لوس أنجلوس تفاصيل الجريمة المروعة. وقال المحققون إن تشاني وجونسون سُمعا وهما يتجادلان صباح يوم الاثنين، وفي مرحلة ما، تحول القتال إلى مميت عندما طعنت الفتاة شريكها.

وتم العثور على تشاني في شقة العائلة من قبل أحد الجيران الذي رأى الدماء "تتدفق" تحت الباب.

فرت من الشقة.. ورمت طفليها لتنتحر

كما قالت شرطة لوس أنجلوس إن جونسون فرت بعد ذلك من الشقة مع أطفالها قبل أن يتم رصد سيارتها على الطريق السريع 405، حيث رأى شهود عيان الرضيع والطفلة البالغة من العمر تسع سنوات يُدفعان خارج السيارة.

ثم توجهت جونسون إلى شاطئ ريدوندو بسرعة تزيد عن 100 ميل في الساعة عندما اصطدمت بسيارتها وجهاً لوجه بشجرة، ما أدى إلى مقتل نفسها.

ولم تكشف الشرطة بعد عن الدافع وراء الحادث.

"مواهب روحية".. ونصائح فلكية

يذكر أن دانييل جونسون البالغة من العمر 34 عاما وصفت نفسها بأنها مدربة على العلاج البديل. كما ادعت على موقعها على الإنترنت أن لديها "مواهب روحية".

وكانت جونسون مشهورة على Etsy وقامت ببيع العديد من المقاطع الصوتية التي ركزت على تطهير الهالات وطاقات الشفاء بناء على العلامات الفلكية.

حتى إن موقع Essence.com أشاد بجونسون باعتبارها واحدة من أفضل المنجمين الذين يجب متابعتهم.

كما كان لجونسون حضور كبير على وسائل التواصل الاجتماعي حيث اتبع 100000 شخص نصائحها الفلكية وقاموا بشراء سلع لطقوسها "سحر الشموع".