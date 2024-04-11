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عارضة الأزياء الإسرائيلية

"زارا" تثير الغضب ثانية.. والسبب عارضة إسرائيلية بـ"قميص نوم"

دبي - العربية.نت
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أثارت عارضة الأزياء الإسرائيلية صن مزراحي، جدلًا جديدًا لعلامة الأزياء الشهيرة "زارا"، بعد ظهورها في حملة جديدة للعلامة مرتدية "لباس النوم".

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واعتبر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاركة مزراحي في الحملة الجديدة، بمثابة دعم للسياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، حسب زعمهم.

كما دعا العديد من المستخدمين إلى مقاطعة "زارا"، بسبب مواقفها تجاه القضية الفلسطينية، خاصة بعد تراجعها عن قرارها بوقف بيع منتجاتها في المستوطنات الإسرائيلية.

فيما أشاد عدد كبير بأزياء المودل التي عرضت لعدد كبير من ماركات الأزياء العالمية مثل شانيل وغيرها.

ولم تعلق "زارا"، حتى الآن على الجدل حول حملتها الجديدة.

تأتي هذه الحملة المثيرة للجدل بعد أشهر من اتهام "زارا"، بإصدار إعلان تجاري يحمل صورا لأكفان وتوابيت ودمار مستوحى من "حرب غزة" أثار غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت دار الأزياء العالمية قد حذفت صور حملتها الدعائية لمجموعتها الأخيرة The Jacket التي أثارت غضبا عارما بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما اعتبروها سخرية من ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقدمت "زارا" اعتذارها بشكل رسمي عبر حسابها في منصة "إنستغرام"، موضحة في بيان أن الهدف الأساسي من الحملة كان تسليط الضوء على فن النحاتين في سياق فني، وقالت: إن المجموعة كانت قد صُممت في شهر يوليو الماضي، وصُوّرت في شهر سبتمبر.

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