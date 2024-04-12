الرجل قزم والمرأة طولها 178 مترا.. زوجان يدخلان "غينتس"

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سجلت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية أكبر فارق في الطول بين زوجين في العالم، حيث وصل إلى قرابة المتر.

وعرض الحساب الرسمي للموسوعة على موقع "إنستغرام" مقطع فيديو يظهر الزوجين لاري ماكدونيل 42 سنة وجيسيكا بيرنز ماكدونيل 40 سنة من الولايات المتحدة.

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كما يظهر في الفيديو فارق الطول الكبير بين الزوجين، حيث يبلغ طول الزوج جيمس 91 سنتيمترا (3 أقدام) ويعاني من التقزم، فيما يبلغ طول الزوجة كلوي 178 متر، أي أن الزوجة تفوق زوجها طولا 86.36 سم (2 قدم 9 بوصات).

ويظهر الزوجان في مقطع الفيديو في غاية السعادة ويتبادلان القبلات رغم فارق الطول بينهما.

ومازحت جيسيكا زوجها القزم قائلة إن طوله يبلغ 3 أقدام فقط "عندما يكون مستلقيا". بينما قال لاري أن جيسيكا أحبته كما هو.

هذا وتعرف الثنائي إلى بعضهما منذ أيام المدرسة الابتدائية، إذ كانا أصدقاء في سن المراهقة وتزوجا في ما بعد في عام 2006 بعدما انفصلت جيسكا عن صديقها، وفق ما نقلته صحيفة "الغارديان".

وقالت جيسيكا: "لقد عرفنا بعضنا منذ الطفولة، كان لدينا نفس مجموعة الأصدقاء، لكننا لم نتواعد ونخرج معاً حتى أصبحنا أكبر سناً".

كما أنجب الثنائي أربعة أطفال هم: أوليفيا عمرها 16 عاماً، وداكس 15، وفيكتوريا 12، وفيليكس وعمره عام واحد.