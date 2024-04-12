اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
من الفيديو
من الفيديو

فيديو لحمدالله.. مشجع يضرب مهاجم اتحاد جدة بالسوط

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

انشغلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بانتشار مقطع فيديو للاعب الدولي المغربي ومهاجم اتحاد جدة عبد الرزاق حمد الله وهو يتعرض للضرب.

في المرمى | حمدلله يقود الاتحاد لهزيمة الخليج والنصر يفوز بالأربعة في المرمى في المرمى | حمدلله يقود الاتحاد لهزيمة الخليج والنصر يفوز بالأربعة

مشادة ثم ضرب

فقد خرج أحد المشجعين عن رشده، وأخذ سوطاً وبدء ضرب اللاعب الشهير بعد المباراة التي توج خلالها الهلال بلقب كأس السوبر السعودية لكرة القدم، إثر فوزه على الاتحاد 4-1.

جاء ذلك بعد مشادة كلامية وقعت بين الطرفين في مدرجات ملعب محمد بن زايد بأبوظبي، قام على إثرها اللاعب برش المشجع بمياه قنينة بلاستيكية كانت بيده، ليتطور الأمر إلى قيام المشجع بضرب حمد الله بسوط كان يمسك به، ما أثار غضب المهاجم المغربي الذي حاول رد الضربات لولا تدخل بعض اللاعبين والمسؤولين الذين أمسكوه.

كذلك تدخل أحد أفراد طاقم الاتحاد وبعض اللاعبين والجماهير لتهدئة الأوضاع ومنع اللاعب من الصعود إلى المدرجات، قبل أن يقوم أمن الملعب بالقبض على المشجع.

وبعد الواقعة مباشرة، قامت شرطة أبوظبي بإلقاء القبض على المشجع المعني بالأمر.

إلى ذلك، انتشرت صور لعبد الرزاق حمد الله وآثار الضربة بادية عليه، رغم ذلك تنازل النجم المغربي عن حقه تجاه المشجع رسميا أمام الشرطة، وهو ما فعله الأخير أيضاً ليبقى الحق العام في الحادثة.

هدف وحيد

يشار إلى أن حمد الله كان سجل الهدف الوحيد للاتحاد في الدقيقة 21، بعدما حصل على ركلة جزاء احتسبها الحكم إثر عرقلة من رينان لودي.

ثم سددها المغربي وتصدى لها مواطنه ياسين بونو لترتد إليه فيضعها في المرمى.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
العربية ترصد معاناة مرضى غسيل الكلى شمالي غزة العربية ترصد معاناة مرضى غسيل الكلى شمالي غزة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط