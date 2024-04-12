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عقاقير السرطان - تعبيرية خاص العربية نت
عن أدوية مضادة للسرطان (خاص - العربية نت)

مأساة بريطانية ظنت نفسها حاملاً فتفاجأت بأخبث مرض 😔

دبي - العربية.نت
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لم تتوقع الشابة البريطانية، كيتلين ماكاليندن، أن فرحتها ستنقلب رأسا على عقب بمجرد صدور نتائج التحاليل.

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صدمة بعشاء عيد ميلادها

فبينما كانت بانتظار أجمل خبر بعد أن شعرت بتعب شديد وغثيان وقيء تواصلت لأيام، اعتقدت فيها أنها حامل، دمرت نتائج التحاليل آمالها.

فقد اكتشفت إصابتها بالسرطان في عشاء عيد ميلادها الـ24، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقالت: "أتذكر يوم عيد الميلاد، حيث كنت نائمة على الأريكة قبل أن أستيقظ مع ألم شديد في الرقبة ووجدت كتلة بحجم حبة البازلاء".

وبالرغم من ظهور تلك الكتلة على رقبتها لم تطلب ماكاليندن المساعدة على الفور، واعتقدت أن الورم وآلام الرقبة كانا من بين أعراض الحمل.

تعبيرية عن الحامل (iStock)
تعبيرية عن الحامل (iStock)

ثم بعد مرور 3 أشهر من الحمل، وعندما تفاقم التعب وتضاعف حجم الورم لديها 3 مرات ليصل إلى حجم "كرة الغولف"، ذهبت ماكاليندن إلى طبيبها العام.

وبعد خضوعها للاختبارات والفحوصات اللازمة، اكتشفت إصابتها بسرطان الغدد الليمفاوية "هودجكين"، لتبدأ على الفور العلاج بعقار الستيرويد.

توقعات بشفاء كامل

ويتوقع أن تتعافى الشابة تماما، حيث يتعين عليها تناول حقنة الستيرويد وحبوب منع تجلط الدم كل صباح كجزء من علاجها.

في حين قالت الشابة: "هذا ليس الحمل الذي كنت أتمناه".

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