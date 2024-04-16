محامي صدام حسين: هناك محاولات إيرانية للتآمر على الأردن

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مع تأكيد الأردن أنه لن يتوانى في الدفاع عن أمنه، رافضا تحويله إلى "ساحة حرب"، اعتبر رئيس هيئة الدفاع سابقا عن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، خليل الدليمي، أن هنالك "محاولات إيرانية فاشلة للتآمر على الأردن وجرهِ للفوضى العبثية الدائرة في المنطقة".

وقال في تصريحات لـ"العربية.نت" إن " الأردنيين نشامى ولا يحتاجون من يوصيهم ببلدهم في ظل التحديات الجارية في المنطقة".

كما طالب "من الجميع مساندة عمان ودعمها في مثل هذه الظروف، كونها سدا منيعا للعرب بوجه التحديات الخطيرة"، وفق قوله.

وشدد على أن "الأردن كبير بجيشهِ العربي ورجالهِ البواسل، وبوعي قواتهِ الأمنية ورجالها الأفذاذ".

"دعم بكل الأشكال"

إلى ذلك، أضاف قائلا "الأردنيون النشامى والنشميات يعضون بالنواجذ على سلامة بلدهم وأمنهِ وأمانهِ وبقائهِ أبياً شامخاً عامراً فريداً في قوةِ أمنهِ وفي تفوقهِ العلمي والثقافي، وفي تفوقهِ العالمي المتميِّز على الصعيدين الأمني والطبي".

ودعا كافة البلدان العربية إلى "دعم الأردن بكل أشكال الدعم ليبقى حصيناً لهم بوجه التمدد الفارسي"، حسب تعبيره.

وكان الأردن أعلن سابقا أنه اعترض "أجساماً طائرة" خرقت أجواءه ليل السبت الأحد تزامنا مع الهجوم غير المسبوق بالصواريخ والمسيّرات الذي شنّته إيران على إسرائيل، في إشارة واضحة الى المقذوفات الإيرانية.

فيما شدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي جو بايدن، الأحد، أن بلاده "لن تكون ساحة لحرب إقليمية".

بينما أعلن الجيش الأردني زيادة طلعاته الجوية لمنع أي اختراق جوي والدفاع عن سماء المملكة.