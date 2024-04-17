الأرصاد الجوية تكشف حقيقة تأثر مصر بمنخفض الهدير

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شهد العديد من دول الخليج، أمس الثلاثاء، تقلبات جوية وهطول أمطار غزيرة وصلت لحد السيول والفيضانات، مما أثار الكثير من التساؤلات حول تأثر مصر بهذه الحالة الجوية، وما إذا كانت مصر ستتعرض لفيضانات خلال أيام.

وشهدت دولة الإمارات أحوالا جوية متقلبة، شملت أمطاراً قوية ورياحاً شديدة، أطلق عليها "منخفض الهدير"، بحسب "مركز العاصفة لمراقبة الطقس والتغير المناخي".

ومن جانبها كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، حقيقة تأثر مصر بالتقلبات الجوية في دول الخليج.

وقالت غانم في تصريحات صحافية: "لن تتأثر مصر بالحالة الجوية في دول الخليج (عمان والإمارات والبحرين وشرق المملكة العربية السعودية)".

تأثير الطبيعة الجبلية

وأضافت غانم أن "مصادر الكتل الهوائية المؤثرة على مصر مختلفة عن المصادر الهوائية المؤثر دول الخليج، حيث تتأثر بمنخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا على سطح الأرض بارتفاع من 5 إلى 6 كيلومترات مع كتل هوائية رطبة قادمة من المحيط الهندي وبحر العرب، مع فرق درجات الحرارة بين طبقات الجو العليا وسطح الأرض"، وفقا لتصريحات لموقع "القاهرة 24".

وتابعت غانم: "الطبيعة الجبلية في هذه الدول، تساعد على تكون السحب، التي أدت إلى أمطار غزيرة وتشكل السيول والفيضانات".

وأردفت: "لكن مصر تتأثر بكتل هوائية صحراوية منخفضة في نسب الرطوبة مصادر معظمها قادم من الصحراء الغربية مع مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، لذا التوزيعات الضغطية مختلفة، مصر تشهد استقرارا في الأحوال الجوية".

توخي الحذر

وأوضحت غانم أن مصر تتأثر اليوم الأربعاء بارتفاع ملحوظ ومؤقت في درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى لتسجل 36 درجة مئوية، وهناك أجواء شديدة الحرارة فترة النهار، لطيف في الليل على أغلب المحافظات، مع نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على معظم شمال البلاد.

وحذرت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، قائلة: لابد من تجنب التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر، مع ارتداء الكمامات لمرضى الحساسية الصدرية القيادة بهدوء تام، مؤكدة أنه مع يوم الخميس تنخفض درجات الحرارة بمعدل من 5 إلى 6 درجات، وتعود لمعدلاتها الطبيعية.