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حمم بركانية
الرماد البركاني بلغ الطبقة الثانية من الغلاف الجوي (فرانس برس)
كوارث طبيعية

بالصور.. بركان ثائر في إندونيسيا يهجر سكان جزيرة بأكملها

الرماد البركاني ارتفع مسافة أكثر من 70 ألف قدم أي أكثر من 21 كلم في الجو، والتي قد تكون وصلت لمستوى "الستراتوسفير" وهي الطبقة الثانية من الغلاف الجوي

إندونيسيا - رويترز و(أ ف ب)
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دفع ثوران بركان بشكل متكرر في إندونيسيا، أمس الأربعاء، السلطات إلى إصدار إنذار هو الأعلى مستوى بالبلاد، فيما اضطرت السلطات لتهجير سكان جزيرة بأكملها.

وارتفع الرماد البركاني مسافة أكثر من 70 ألف قدم أي أكثر من 21 كلم في الجو، والتي قد تكون وصلت لمستوى "الستراتوسفير" وهي الطبقة الثانية من الغلاف الجوي، واضطر المئات للنزوح عن مناطقهم، وفق تقرير لصحيفة "واشنطن بوست".

بركان إندونيسيا (فرانس برس)
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  • بركان إندونيسيا (فرانس برس)
(3 صور)
بركان إندونيسيا (فرانس برس)
بركان إندونيسيا (فرانس برس)

وهجرت الحمم البركانية الملتهبة سكان جزيرة بكاملها في إندونيسيا، إذ ثار بركان جبل روانغ في مقاطعة سولاويسي الشمالية عدة مرات، قاذفاً الحمم البركانية وسحب الرماد في السماء، مما أرغم 800 شخص وهم معظم سكان جزيرة روانغ على الفرار من حممه، بحسب ما أكد مركز علم البراكين الإندونيسي.

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وبناء عليه، رفع مستوى الإنذار بشأن البركان الذي ترتفع قمته 725 مترا، من المستوى الثالث إلى الرابع أمس الأربعاء، وهو الأعلى في نظام التصنيف المعتمد.

وتقع إندونيسيا على ما يسمى "حلقة النار في المحيط الهادئ"، وهي منطقة ذات نشاط زلزالي مرتفع تظل فوق صفائح تكتونية متعددة.

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