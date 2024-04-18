سوداني أضرم النار بمسلمين في بريطانيا يحتجز لأجل غير مسمى بمستشفى

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أصدر قاض بريطاني، أمس الأربعاء، بحقّ رجل دِين بمحاولتي قتل لإضرامه النار عمداً برجلين مسنّين بعد وقت قصير على مغادرتهما مسجدين في بريطانيا قراراً قضى باحتجازه في مستشفى لأجل غير مسمّى.

وكان محمد أبكر، من إدغباستون في برمنغهام بوسط بريطانيا، قد أضرم النار عمداً في هاشي أودوا (82 عاماً) ومحمد رياض (70 عاماً) في فبراير ومارس توالياً من العام الماضي.

ودانت محكمة برمنغهام كراون أبكر، وهو سوداني الأصل، بتهمتي محاولة قتل العام الماضي.



الضحيتان أدوات الجريمة

وقال القاضي ملبورن إنمان لأبكر الذي يعاني من انفصام الشخصية، ويعتقد أنه يخضع لسيطرة أشخاص ممسوسين بأرواح شريرة: "لقد ألقيت البنزين على ضحيتيك ثم أشعلت النار فيهما.. كان الهجومان مروّعين".

وأضاف القاضي بينما كان أبكر يشاهد الإجراءات عبر الفيديو من مستشفى آشوورث شديد الحراسة في شمال غربي بريطانيا: "اختيار الضحيتين في هذه القضية تمّ بشكل عشوائي بدون أيّ وجهة نظر عقلانية".

وتابع: "ومع ذلك، فأنت كنت تعتقد بصدق أن كلّ واحد منهما كان من أولئك الذين يحاولون السيطرة عليك".

واختتم قائلاً "أنا مقتنع تماماً بأنك ارتكبت هاتين الجريمتين في وقت كنت تعاني فيه من مرض عقلي حادّ".

وقام أبكر برشّ البنزين على الرجلين بالقرب من مسجدين حيث كانا يصليان ثم أشعل النار فيهما.



ابكر وأحد ضحاياها داخل مسجد في لندن أبكر يلاحق أحد ضحاياه في لندن

ووقعت الهجمات في غرب لندن في 27 فبراير وبرمنغهام في 20 مارس. وعولج أودوا الذي تعرض للهجوم في لندن من حروق شديدة في وجهه وذراعيه، بينما كانت إصابة رياض خطيرة.

وقال الادعاء العام إنه لا يوجد دليل على أن أبكر (29 عاماً) كانت لديه دوافع أيديولوجية معينة لذلك لم يتم التعامل مع الحوادث على أنها هجمات إرهابية.

وحكم على أبكر في محكمة برمنغهام كراون بالبقاء في المستشفى، مما يعني أنه لا يمكن إطلاق سراحه من دون موافقة وزراء الحكومة البريطانية. وهو يحتاج إلى علاج لما وصفه القاضي الذي أصدر الحكم بأنه "مرض عقلي خطير".