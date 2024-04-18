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3 A 1969 Alfa Romeo Tipo 332 Daytona car is displayed ahead of the auction of nine Alfa Romeo pieces from the Gerald Bugnon collection at Osenat auction house in Fontainebleau, near Paris, France, Apr
ألفا روميو طراز تيبو 33/2 مصنوعة عام 1969

سيارة عمرها 55 عاماً للبيع بثمن قد يصل لـ2.66 مليون دولار

طرح 8 سيارات ألفا روميو قديمة للبيع في مزاد بالقرب من باريس غداً الأحد

فونتينبلو (فرنسا) – رويترز
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سيتم طرح ثماني سيارات ألفا روميو قديمة للبيع في مزاد بالقرب من باريس يوم الأحد المقبل.

وتتضمن المجموعة، المملوكة لعائلة فرنسية سويسرية، طراز السباق تيبو 33/2 المصنوع عام 1969 والذي من المتوقع أن يصل سعر بيعه إلى 2.5 مليون يورو (2.66 مليون دولار). ومثلت سيارة السباق الحمراء عودة لألفا روميو إلى سباقات السيارات الدولية فيما بعد الحرب العالمية الثانية.

ألفا روميو طراز تيبو 33/2 مصنوعة عام 1969
من 6
  • ألفا روميو طراز تيبو 33/2 مصنوعة عام 1969
  • ألفا روميو طراز تيبو 33/2 مصنوعة عام 1969
  • ألفا روميو طراز تيبو 33/2 مصنوعة عام 1969
  • ألفا روميو طراز تيبو 33/2 مصنوعة عام 1969
  • ألفا روميو طراز تيبو 33/2 مصنوعة عام 1969
  • ألفا روميو طراز تيبو 33/2 مصنوعة عام 1969
(6 صور)
ألفا روميو طراز تيبو 33/2 مصنوعة عام 1969
ألفا روميو طراز تيبو 33/2 مصنوعة عام 1969
ألفا روميو طراز تيبو 33/2 مصنوعة عام 1969
ألفا روميو طراز تيبو 33/2 مصنوعة عام 1969
ألفا روميو طراز تيبو 33/2 مصنوعة عام 1969
ألفا روميو طراز تيبو 33/2 مصنوعة عام 1969
ألفا روميو طراز تيبو 33/2 مصنوعة عام 1969
ألفا روميو طراز تيبو 33/2 مصنوعة عام 1969
ألفا روميو طراز تيبو 33/2 مصنوعة عام 1969
ألفا روميو طراز تيبو 33/2 مصنوعة عام 1969
ألفا روميو طراز تيبو 33/2 مصنوعة عام 1969
ألفا روميو طراز تيبو 33/2 مصنوعة عام 1969

ومن بين الطرازات الأخرى جولييتا سبايدر من إنتاج عام 1954 والتي يُقدر أن يصل سعرها إلى 450 ألف يورو.

جولييتا سبايدر
من 7
  • جولييتا سبايدر
  • جولييتا سبايدر
  • سيارة ألفا روميو معروضة بالمزاد
  • سيارة ألفا روميو معروضة بالمزاد
  • سيارة ألفا روميو معروضة بالمزاد
  • سيارة ألفا روميو معروضة بالمزاد
  • سيارات ألفا روميو معروضة بالمزاد
(7 صور)
جولييتا سبايدر
جولييتا سبايدر
جولييتا سبايدر
جولييتا سبايدر
سيارة ألفا روميو معروضة بالمزاد
سيارة ألفا روميو معروضة بالمزاد
سيارة ألفا روميو معروضة بالمزاد
سيارة ألفا روميو معروضة بالمزاد
سيارة ألفا روميو معروضة بالمزاد
سيارة ألفا روميو معروضة بالمزاد
سيارة ألفا روميو معروضة بالمزاد
سيارة ألفا روميو معروضة بالمزاد
سيارات ألفا روميو معروضة بالمزاد
سيارات ألفا روميو معروضة بالمزاد
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كما يُعرض في المزاد، بالإضافة إلى السيارات الثماني، قارب سباق يتسع لفرد واحد مزود بمحرك ألفا روميو.

وسيتم البيع، الذي تنظمه دار أوزينا للمزادات، في فونتينبلو الواقعة جنوبي باريس وعلى الإنترنت.

في سياق آخر، كشفت شركة ألفا روميو المملوكة لشركة ستيلانتيس، وهي علامة تجارية قديمة في تاريخ السيارات الإيطالية، أمس الأربعاء عن سيارتها الرياضية الصغيرة الجديدة ميلانو، والتي سميت على اسم مدينة ميلانو بشمال إيطاليا حيث تأسست ألفا روميو في عام 1910.

سيارة ألفا روميو الرياضية الصغيرة الجديدة ميلانو
سيارة ألفا روميو الرياضية الصغيرة الجديدة ميلانو
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