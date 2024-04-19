اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
Front view of old ram on farm in Iceland stock photo
(تعبيرية)

"الحمل غير الوديع".. قتل مسنين وأصاب ثالثاً في نيوزيلاندا

الشرطة عثرت على رجل وامرأة ميتين صباح الخميس في منزلهما بغرب أوكلاند (شمالا)، مؤكدة أنّ حملاً كان موجوداً في مكان الحادث عند وصول عناصرها

ويلينغتون – فرانس برس
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أردت الشرطة في نيوزيلاندا، الخميس، حملاً قتل زوجين مسنّين في مزرعة، على ما أفادت السلطات ووسائل إعلام محلية.

وأعلنت الشرطة في بيان أنها عثرت على رجل وامرأة ميتين صباح الخميس في منزلهما بغرب أوكلاند (شمالا)، مؤكدة أنّ حملاً كان موجوداً في مكان الحادث عند وصولهم.

وقال ابن شقيق الزوجين دين بوريل، إن الضحيتين اللذين يتخطى عمرهما 80 سنة، ماتا في "حادث مأساوي" مسؤول عنه حيوان، على ما أوردت إحدى وسائل الإعلام.

الشرطة في مكان الحادث
من 2
  • الشرطة في مكان الحادث
  • الشرطة في مكان الحادث
(2 صور)
الشرطة في مكان الحادث
الشرطة في مكان الحادث
الشرطة في مكان الحادث
الشرطة في مكان الحادث
أطباء يابانيون يقاضون "خرائط غوغل" بسبب التقييمات السلبية سوشيال ميديا غوغل أطباء يابانيون يقاضون "خرائط غوغل" بسبب التقييمات السلبية

وأشارت الشرطة إلى أن شخصاً آخر لم تُعرَف هويته أصيب بجروح طفيفة إزاء هجوم الحمل عليه.

وتابعت: "عند وصول عناصرنا إلى المكان، واجهوا حملاً آخر كان يتوجّه صوبهم".

وأضافت "بعد تقويم المخاطر، أقدموا على قتل الحمل".

وستخضع جثتا الضحيتين لعملية تشريح الجمعة، بحسب الشرطة.

وتضم نيوزيلاندا خمسة ملايين شخص وأكثر من 25 مليون خروف.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
الصين تدشن حاملة الطائرات "فوجيان".. ما تفاصيل التقنية والتحديات المستقبلية؟ الصين تدشن حاملة الطائرات "فوجيان".. ما تفاصيل التقنية والتحديات المستقبلية؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط