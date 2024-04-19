"الحمل غير الوديع".. قتل مسنين وأصاب ثالثاً في نيوزيلاندا
الشرطة عثرت على رجل وامرأة ميتين صباح الخميس في منزلهما بغرب أوكلاند (شمالا)، مؤكدة أنّ حملاً كان موجوداً في مكان الحادث عند وصول عناصرها
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أردت الشرطة في نيوزيلاندا، الخميس، حملاً قتل زوجين مسنّين في مزرعة، على ما أفادت السلطات ووسائل إعلام محلية.
وأعلنت الشرطة في بيان أنها عثرت على رجل وامرأة ميتين صباح الخميس في منزلهما بغرب أوكلاند (شمالا)، مؤكدة أنّ حملاً كان موجوداً في مكان الحادث عند وصولهم.
وقال ابن شقيق الزوجين دين بوريل، إن الضحيتين اللذين يتخطى عمرهما 80 سنة، ماتا في "حادث مأساوي" مسؤول عنه حيوان، على ما أوردت إحدى وسائل الإعلام.
وأشارت الشرطة إلى أن شخصاً آخر لم تُعرَف هويته أصيب بجروح طفيفة إزاء هجوم الحمل عليه.
وتابعت: "عند وصول عناصرنا إلى المكان، واجهوا حملاً آخر كان يتوجّه صوبهم".
وأضافت "بعد تقويم المخاطر، أقدموا على قتل الحمل".
وستخضع جثتا الضحيتين لعملية تشريح الجمعة، بحسب الشرطة.
وتضم نيوزيلاندا خمسة ملايين شخص وأكثر من 25 مليون خروف.
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