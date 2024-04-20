بقايا بشرية في شقق استأجرها تكشف قاتلاً متسلسلاً يستهدف النساء

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قالت شرطة مدينة المكسيك في وقت متأخر من يوم الجمعة إنها تحقق مع مشتبه به في جريمة قتل باعتباره قاتلاً متسلسلاً محتملاً بعد العثور على عظام ومنشار ودماء وبطاقات هوية لنساء مفقودات في غرف استأجرها.

لم يعلن مكتب المدعي العام في مدينة المكسيك اسم المشتبه به، لكنهم قالوا إنه يقبع قيد الاحتجاز لحين المحاكمة بتهمة القتل والشروع في قتل امرأتين.

جاءت هذه الاتهامات إثر هجوم جريء يوم الثلاثاء عندما انتظر المشتبه به امرأة لتغادر شقتها لفترة وجيزة. ثم ذهب إلى الشقة واعتدى على ابنة السيدة البالغة من العمر 17 عاماً جنسياً وخنقها. ثم عادت الأم ورأته يغادر، لكنه طعنها في رقبتها ولاذ بالفرار. نجت الأم لكن ابنتها لم تنج.

ونظراً لأن المشتبه به كان يعيش بالقرب من مسرح الجريمة، فقد تم التعرف عليه سريعاً وألقي القبض عليه. وتماشياً مع القانون المكسيكي، أعلنت الشرطة اسمه الأول فقط، وهو "ميغيل".

وعندما قام المحققون بتفتيش شقة استأجرها في مكان قريب، عثروا على أدلة صادمة "تشير بوضوح إلى أننا نبحث عن قاتل متسلسل محتمل يستهدف النساء"، وفقاً للمدعي العام في المدينة، أوليسيس لارا.

وأعلن لارا عثور المحققين، أثناء تفتيش الشقة، على "مواد بيولوجية" وبقع دماء وعظام ومنشار وهواتف محمولة وبطاقات هوية نسائية مفقودة.

ENCARCELAN al QUÍMICO de IZTACALCO

Agentes de @PDI_FGJCDMX encerraron así a Miguel Cortés.

Está acusado del feminicidio de María José y la tentativa a su mamá.

La @FiscaliaCDMX ahora sabe q es un feminicida serial.

Y q mató al menos a 7 mujeres en su depa.



El caso #C4EnAlerta pic.twitter.com/nmrUbdcID6 — Carlos Jiménez (@c4jimenez) April 19, 2024

وقال لارا إن الأمر الأكثر إثارة للخوف عثور المحققين على "سلسلة من دفاتر الملاحظات التي تروي الأفعال التي ارتكبها ميغيل ضد ضحاياه".

ولم يذكر لارا عدد مجموعات العظام أو بطاقات الهوية التي تم العثور عليها، لكن وسائل الإعلام المحلية ذكرت أرقاماً تتراوح بين سبعة إلى نحو 20 ضحية محتملة.

أياً كان العدد، تواجه سلطات المكسيك أسئلة حول سبب عدم بذلها جهداً يذكر للتحقيق في حالات اختفاء النساء، حتى يتم العثور على جثثهن.

وبدون التمويل المناسب أو التدريب أو الاحتراف، يفشل المدعون العامون في المكسيك بشكل روتيني في إيقاف القتلة حتى تتراكم الجثث.

يشار إلى أنه في عام 2021، لم تلق السلطات القبض على قاتل متسلسل في إحدى ضواحي مدينة المكسيك إلا بعد سنوات من الجرائم المزعومة - والعثور على 19 جثة مقطعة ومدفونة في منزله – وذلك بفضل هوية الضحية الأخيرة التي كانت زوجة قائد الشرطة.

في عام 2018، ألقي القبض على قاتل متسلسل في المكسيك مسؤول عن مقتل ما لا يقل عن 10 نساء فقط بعد العثور عليه وهو يدفع جثة ممزقة في الشارع في عربة أطفال.