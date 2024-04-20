طبيب أردني يغامر بحياته لإصلاح جهاز طبي في غزة

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تمكن الطبيب الأردني عثمان الصمادي من المغامرة بحياته والذهاب من الأردن إلى قطاع غزة المنكوب، لإصلاح جهاز الصور المقطعية المعطل منذ فترة، وهو الوحيد المتبقي في القطاع بعد أن دمر الجيش الإسرائيلي البنية الصحية في القطاع.

وقال الطبيب الأردني الصمادي إنه توجه إلى المستشفى الأوروبي في غزة واستطاع مع المسؤولين في قسم الهندسة والصيانة من إعادة تشغيل جهاز الصور المقطعية الوحيد في غزة، بعد أن توقف لأنه يحتاج إلى الصيانة.

وقال الطبيب إن القطع المطلوبة للجهاز استطاع الحصول عليها بعد جهد كبير من مجموعة من الفنيين والمختصين في الأردن.

ونشر الطبيب الصمادي مقطع فيديو لصيانة الجهاز، موجهاً رسالة شكر وتقدير لكل من ساهم في إيصال المساعدات للقطاع المنكوب.

بشرة خير

وأرسل الطبيب الصمادي بشرة خير لأهالي قطاع غزة، عندما أعلن عن توريد مولد كهربائي جديد للمستشفى الإندونيسي، مشيراً إلى أن المولد تم شراؤه من قبل حملة "شباب حي الطفيلة" في العاصمة الأردنية عمان الذين جمعوا التبرعات لشراء مولد كهربائي بقدرة 100 KVA بمجرد أن تم إخبارهم بالحاجة الملحة وفي ظرف أقل من 48 ساعة.

وأشار إلى أن العمل جار على تأمين ثمن شراء مولد ثان من الأردنيين لتغطية الحاجة الكاملة للمستشفى من الطاقة الكهربائية.