انتقاماً من حبيبته.. أرسل لمنزلها عشرات الوجبات مع "الفواتير"

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لفت شاب تركي في مدينة إزمير التركية، الأنظار بسلوكه الغريب بعد انفصاله عن حبيبته، حيث أرسل لها وجبات طعام كثيرة مع فواتيرها إلى باب منزلها.

فقد قام الشاب بطلب الكثير من وجبات الطعام المختلفة مع خيار الدفع عند الباب، ووجه جميع الطلبات إلى منزل حبيبته السابقة.

شاب ينتقم من حبيبته في #إزمير .. يطلب الطعام من عشرات المطاعم ويختار "الدفع عند التسليم" ويرسلهم في وقت واحد إلى عنوان منزلها#العربية pic.twitter.com/HWms0ZFMAQ — العربية (@AlArabiya) April 21, 2024

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وبمجرد وصول جميع الطرود في نفس الوقت، وجدت حبيبته السابقة نفسها أمام كومة من الطعام على عتبة باب منزلها.

فيما أثار هذا التصرف "الغريب" حيرة الجيران الذين تجمعوا لمشاهدة الموقف، وفق ما نقله موقع "تركيا بالعربي".

ولم يتم الكشف عن هوية الشاب أو دوافعه وراء هذا السلوك، لكن الواضح أنه كان يحاول الانتقام لربما من دفعه "فواتير" طعامها في السابق.