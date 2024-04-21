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انتقاماً من حبيبته.. أرسل لمنزلها عشرات الوجبات مع "الفواتير"

دبي - العربية.نت
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لفت شاب تركي في مدينة إزمير التركية، الأنظار بسلوكه الغريب بعد انفصاله عن حبيبته، حيث أرسل لها وجبات طعام كثيرة مع فواتيرها إلى باب منزلها.

فقد قام الشاب بطلب الكثير من وجبات الطعام المختلفة مع خيار الدفع عند الباب، ووجه جميع الطلبات إلى منزل حبيبته السابقة.

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وبمجرد وصول جميع الطرود في نفس الوقت، وجدت حبيبته السابقة نفسها أمام كومة من الطعام على عتبة باب منزلها.

فيما أثار هذا التصرف "الغريب" حيرة الجيران الذين تجمعوا لمشاهدة الموقف، وفق ما نقله موقع "تركيا بالعربي".

ولم يتم الكشف عن هوية الشاب أو دوافعه وراء هذا السلوك، لكن الواضح أنه كان يحاول الانتقام لربما من دفعه "فواتير" طعامها في السابق.

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