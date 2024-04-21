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بعض ما تم العثور عليه من مال وسيارات

شحات "نادر" بقبضة الشرطة الفلسطينية.. سيارات فاخرة ورزم من المال

لندن - العربية.نت
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اكتظت بعض مواقع التواصل، اليوم الأحد، بصور لما عثرت عليه الشرطة الفلسطينية في منزل شحات متسول من نوع تشهق له الأنفاس، فقد اتضح أنه ثري، يملك مع أخيه 5 سيارات، منها فارهة يثير لها لعاب الحاسدين، ثم نشرت صور بعضها، مرفقة ببيان.

قالت في البيان المنشور الآن على موقعها الرسمي إنها قبضت اليوم على متسول بداخل مركبة موديل 2020 وضبطت فيها مبلغ 15 ألف شيكل في بلدة "بير زيت" بشمال رام الله "بعد أن تم الاشتباه بأحد الأشخاص من خارج المحافظة، والذي كان يجلس في مركبة بوضع يوجب الشبهة، وخلال التحقق من هويته لاحظ ضابط الدورية وجود مبالغ مالية معدنية بأكياس بلاستيكية بجانب السائق".

بعض ما تم العثور عليه من مال وسيارات
بعض ما تم العثور عليه من مال وسيارات


وتابعت: "أفاد (الشخص) بممارسته التسول على المفارق والطرقات، وقيامه بتوزيع مجموعة من الأشخاص للتسول في الأماكن العامة وعلى المفارق في محافظات أخرى ثم يعود إلى رام الله، وتم استصدار أمر تفتيش من النيابة العامة وأثناء لمنزله".

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وتفاجأ عناصر الشرطة بوجود 5 مركبات فارهة في المنزل، وبأن الشحات أفاد أنها تعود له ولأخيه الذي يعمل معه في التسول والذي تم القبض عليه لاحقا. كما تم ضبط حقيبة بداخلها 8000 شيكل عملات معدنية، و22 ألفا شيكل ورقية، اعترفا بأنهما قاما بجمعها من التسول اليومي "كما تم ضبط 29 حبة من نوع لاريكا، و12 حبة ترامال، ولوحات مركبات فلسطينية" فصادرتها الشرطة كلها، وأحالت الشقيقين إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

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