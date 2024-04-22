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المؤثرة فاطمة سعيدي (صورة من حسابها الرسمي على إنستغرام)

بصق عليّ وصورته.. مؤثرة مغربية توثق اعتداء فرنسي عليها بسبب لباسها

دبي - العربية.نت
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شهدت باريس واقعة أثارت غضباً واستياء واسعين، بعد اعتداء رجل فرنسي على مؤثرة مغربية محجبة.

في التفاصيل كشفت المؤثرة فاطمة سعيدي، البالغة 22 عاماً والمقيمة في إسبانيا، بفيديو نشرته باللغة الإنكليزية، أنها "تعرضت لجريمة كراهية في أول زيارة لها إلى باريس، بعد أن أقدم رجل أبيض كبير بالسن على البصق على حجابها"، وفق ما نقلت صحيفة "التلغراف" البريطانية.

"عبث مع الفتاة الخطأ"

وأوضحت أنها بينما كانت تتجول بالقرب من برج إيفل مع صديقتها يوم الأربعاء الماضي، اقترب منها رجل كان يمارس رياضة الجري واعتدى عليها.

كما اعتبرت أن ذلك الرجل "عبث مع الفتاة الخطأ"، لافتة إلى أنها صورته بهاتفها، وهو يبصق عليها مرة ثانية مردداً كلمات غير مسموعة.

ملاحقته قضائياً

كذلك تعهدت بأنها لن تتنازل عن حقها، وستعمد إلى ملاحقة المعتدي عليها قضائياً.

صورة الرجل الذي اعتدى على المؤثرة المغربية فاطمة سعيدي (من حسابها على إنستغرام)
صورة الرجل الذي اعتدى على المؤثرة المغربية فاطمة سعيدي (من حسابها على إنستغرام)

فيما حظي الفيديو منذ نشره على "تيك توك" الخميس، بمشاهدات وصلت إلى نحو 5 ملايين.

في حين سارع نائب عمدة باريس، إيمانويل غريغوار، إلى إدانة الواقعة، واصفاً إياها بـ"الاعتداء على النساء وعلى الدين الإسلامي"، مردفاً: "ما جرى ينافي روح التسامح والانفتاح التي تتميز بها باريس".

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