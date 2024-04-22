"لا يحدث إلا بالسعودية".. غونزاليس يعلق على استعادة محفظته
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"مدهش.. هذا لا يمكن أن يحدث في أي مكان آخر".. بتلك العبارات وبمشاعر تغمرها الفرحة علق لاعب القادسية الإسباني "ألفارو غونزاليس" على استعادة محفظته التي أضاعها قبل أشهر.
المحترف الإسباني بنادي #القادسية ألفارو غونزاليس يستعرض تفاصيل عثوره على محفظته الشخصية بعد 8 أشهر.. ويعلق: هذا لا يمكن أن يحدث في أي مكان آخر#السعودية pic.twitter.com/o67OrdrKhV— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 21, 2024
فقد ظهر لاعب كرة القدم الشهير في مقطع مصور وهو يستعرض محتويات محفظته الشخصية التي فقدها منذ 8 أشهر، قبل أن تعاد إليه دون أن ينقص أي شيء منها.
وقال في الفيديو الموجه لأصدقائه ومتابعيه: مرحبا أصدقائي، انظروا هذه هي المملكة العربية السعودية.. محفظتي.. استعدتها بعد ثمانية أشهر.. لم أراجع الرسائل التي وصلتني عبر التواصل الاجتماعي.. لأن لدي الكثير منها".
كما أضاف: هذه محفظتي، بكل ما فيها النقود، وأغراضي الأخرى..إنه لأمر مدهش.. فهذا لا يمكن أن يحدث في أي مكان آخر.. لذا أخبركم عنه". وختم بعبارة "أحبكم".
وغونزاليس هو لاعب كرة قدم إسباني يبلغ من العمر 34 عاما، يلعب كقلب دفاع مع نادي القادسية في دوري الدرجة الأولى السعودي.
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