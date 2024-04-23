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توقيف شخص ثمل - تعبيرية آيستوك
توقيف شخص ثمل - تعبيرية آيستوك

تبرئة بلجيكي يقود سيارته "ثملاً" أقنع محاميه القاضي بأن جسده ينتج "كحولا"

وقالت وسائل إعلام بلجيكية أن القاضي أكد في حكمه أن المدعى عليه، الذي لم يُذكر اسمه تماشيا مع العرف القضائي المحلي، لا يعاني من أعراض الثمالة

بروكسل - رويترز
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قالت محامية إنه تمت تبرئة ساحة رجل بلجيكي من تهمة القيادة تحت تأثير الكحول أمس الاثنين لأنه يعاني من متلازمة التخمر الذاتي، وهي حالة نادرة ينتج فيها الجسم الكحول.

وأبلغت المحامية آنس جيسكيير رويترز بأن موكلها يعمل في مصنع للجعة فيما يمثل "مصادفة مؤسفة أخرى" ، لكن ثلاثة أطباء فحصوه بشكل مستقل أكدوا أنه يعاني من المتلازمة.

وقالت وسائل إعلام بلجيكية إن القاضي أكد في حكمه أن المدعى عليه، الذي لم يُذكر اسمه تماشيا مع العرف القضائي المحلي، لم يكن يعاني من أعراض الثمالة.

ولم ترد محكمة الشرطة في بروج، التي برأت الرجل، على الفور على رسالة بالبريد الإلكتروني من رويترز.

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وأوضحت ليزا فلورين، عالمة الأحياء الإكلينيكية التي تعمل مع مستشفى إيه.زي. سينت لوكاس البلجيكي، أن الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة ينتجون نفس نوع الكحول الموجود في المشروبات الكحولية، لكنهم بشكل عام يشعرون بآثاره بنسبة أقل.

وأضافت أن الأشخاص لا يولدون مصابين بمتلازمة التخمر الذاتي لكن يمكن أن يصابوا به عندما يعانون من عرض آخر مرتبط بالأمعاء.

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