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من حادث المروحيات في ماليزيا - فرانس برس من 3
من حادث المروحيات في ماليزيا - فرانس برس
(3 صور)

فيديو لحادث بالجو.. 10 قتلى في اصطدام مروحيتين عسكريتين في ماليزيا

"تم التأكد من وفاة جميع الضحايا في مكان الحادث قبل إرسالهم إلى مستشفى قاعدة لوموت العسكرية للتعرف عليهم"

العربية.نت، وكالات
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قالت البحرية الماليزية في بيان إن عشرة أشخاص لقوا حتفهم، اليوم الثلاثاء، بعد تصادم طائرتي هليكوبتر في الجو خلال تدريب على عرض للبحرية الملكية الماليزية.

وأضافت أن جميع الأشخاص العشرة كانوا من أفراد طاقم الطائرتين، مشيرة إلى أن الحادث وقع في قاعدة لوموت البحرية في ولاية بيراك الغربية الساعة 9.32 صباح اليوم.

وقالت البحرية: "تم التأكد من وفاة جميع الضحايا في مكان الحادث قبل إرسالهم إلى مستشفى قاعدة لوموت العسكرية للتعرف عليهم".

وقال قائد العمليات في دائرة الإطفاء والإنقاذ سهيمي محمد سهيل "ارتطمت المروحيتان ببعضها البعض خلال تحليق تدريبي. أكدت الفرق الطبية مقتل كل الضحايا العشر الذين كانوا على متنهما".

وأظهرت أشرطة فيديو انتشرت على منصّات التواصل الاجتماعي، مروحيات تحلّق في تشكيل واحد على علو منخفض فوق ملعب لوموت استعدادا لاحتفالات للقوات البحرية في مايو.

وبدا أن إحدى المروحيات احتكت بشفرات الدوار الخلفي لطوافة أخرى، ما تسبب بخروجهما عن السيطرة وسقوطهما، إلى أن تحطمتا في مكان غير ظاهر في الفيديو. وسمعت أصوات شهود عيان في المكان وهم يردّدون "الله، الله، الله".

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