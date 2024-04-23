حادث جديد لبوينغ.. طائرة فقدت عجلة خلال إقلاعها
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في حادث جديد يضاف إلى سجل الحوادث المقلقة التي تعرضت لها مؤخراً شركة بوينغ الأميركية، أكدت شركة FlySafair أن إحدى رحلاتها من جوهانسبرج إلى كيب تاون اضطرت للعودة بعد أن تضررت عجلة الطائرة أثناء الإقلاع.
LIVE: #FlySafair flight FA212 lost a wheel on take-off from Johannesburg Int Airport (FAOR) for a flight to Cape TOWN (FACT).— Dean Wingrin (@deanwingrin) April 21, 2024
Return to airport and landing now.#SouthAfrica pic.twitter.com/mBM0UsXLIm
فقد قالت شركة الطيران في بيان لها يوم الأحد إن الطائرة من طراز بوينغ 737 غادرت مطار أور تامبو الدولي في الموعد المحدد ولكن بعد الإقلاع، أفاد الموظفون الأرضيون في أور تامبو أنهم شاهدوا ما يبدو أنه تلف في إحدى العجلات الخلفية للطائرة.
بدوره أوضح كيربي جوردون، المتحدث باسم شركة فلاي سافير أنه "تم تنبيه الطاقم إلى الملاحظة وتم اتخاذ القرار بالعودة إلى جوهانسبرج"، بحسب موقع "سانداي تايمز".
وقبل الهبوط، قامت الطائرة بتمرير منخفض فوق أو آر تامبو حتى تتمكن فرق السلامة والفرق الفنية من فحص معدات الهبوط بصرياً قبل الهبوط النهائي.
إحدى العجلات انحرفت
وأكد المراقبون أن إحدى العجلات الخلفية الأربع انحرفت عن مسارها أثناء الإقلاع. وكانت العجلة المتأثرة واحدة من عجلتين متصلتين بدعامة الهبوط الخلفية اليسرى.
Video released by #FlySafair pic.twitter.com/95qClbvwBZ— Dean Wingrin (@deanwingrin) April 21, 2024
وقال جوردون إن الطائرة صممت لتكون قادرة على الهبوط بإطار معيب.
وبعد ساعتين ونصف الساعة من الإقلاع، هبطت الطائرة في مطار أو آر تامبو وتم تفعيل مركبات الاستجابة لاستقبال الطائرة كإجراء احترازي.
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