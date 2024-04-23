مغربي الأبوين أول عسكري إسرائيلي يعلن استقالته بسبب هجمات 7 أكتوبر

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قال، بحسب ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، منها قناة i24NEWS العربية اللغة: "لم أنفّذ المهمة، وسأحمل هذا اليوم الأسود كل يوم وليلة" ثم تابع رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، أهارون حاليفا، وأعلن استقالته من منصبه أمس الاثنين بعد أن أقرّ بمسؤوليته عن إخفاقات حدثت أثناء ما شنته حركة حماس في أكتوبر الماضي، وتمر عليه هذا الثلاثاء 200 يوم.

حاليفا، المولود في 1967 لأبوين مغربيي الأصل، هو أول سياسي أو عسكري إسرائيلي بارز يستقيل بسبب هجمات "طوفان الأقصى" وبحسب محللين عسكريين فإن هذه الاستقالة ستفتح باب الاستقالات أمام قادة إسرائيليين آخرين، ليتحملوا مسؤولية الإخفاقات الكبيرة والاستراتيجية. أما الفصائل الفلسطينية، فوصفت الاستقالة بأنها "أولى حجارة الدومينو الإسرائيلية المتساقطة" مؤكدةً أنها "دلالة واضحة على حالة الفشل المتراكمة داخل المؤسسات العسكرية والأمنية بإسرائيل" وفق تعبيرها الموحد.

من سيرة حاليفا أنه التحق في 1986 بكتيبة 202 للمظليين بالجيش الإسرائيلي، ثم تم تعيينه قائدا لسرية الإسناد فيها، وترقيته بعدها إلى قائد قاعدة تدريب المظليين، واستمر بالتدرج في المناصب والمسؤوليات من قائد ألوية إلى تعيينه رئيسا لشعبة العمليات، وأخيرا رئيس شعبة المخابرات العسكرية، وهو منصب قد يتولاه العميد شلومو بيندر، رئيس لواء العمليات بهيئة الأركان العامة.

الخليفة البديل

وهنالك أسباب عدّة خلف استقالة حاليفا، لا تتوقف على إخفاقات 7 أكتوبر فقط، منها الفشل بمهمات عدة "بينها التنبؤات وسوء التقدير لما يخطط له أعداء إسرائيل" كما وعدم تحقيق أي هدف إسرائيلي في قطاع غزة حتى الآن، ولكن ما يمكن فهمه الآن أن الإدارة الإسرائيلية تلقّت ضربة موجعة بحسب محللين خاصةً وأن الاستقالة تأتي قبيل الهجوم المخطط له لمدينة رفح.

وكان حليفا أبلغ أمس رئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي، نيته الاستقالة، في رسالة وضعها على مكتبه، استعرض فيها بصورة مفصلة الأسباب التي دفعته، حيث أعلن مسؤوليته عن فشل أحداث السابع من أكتوبر، معلنا نيته إنهاء منصبه كرئيس للاستخبارات العسكرية خلال الأسابيع القادمة، وقال: "الاستخبارات العسكرية لم تؤد واجبها في اليوم الأسود، وأنا سأتحمل مسؤولية الألم الرهيب إلى الأبد". بعدها ذكر موقع "والا" الإخباري، أن المرشح الأوفر حظا لاستبداله هو العميد شلومي بيندر، رئيس وحدة العمليات في قسم العمليات في هيئة الأركان العامة.