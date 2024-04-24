بأول مقابلة منذ تشخيص إصابتها.. سيلين ديون تتحدث عن مرضها

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تحدّثت المغنية الكندية سيلين ديون، التي تعاني من متلازمة الشخص المتيبس، عن مرضها ضمن مقابلة لمجلة "فوغ" الفرنسية هي الأولى لها منذ إعلان إصابتها بهذا المرض النادر، وستصدر المقابلة الأربعاء في عدد تظهر النجمة العالمية على غلافه.

وأشارت ديون (56 عاما) التي شُخّصت في خريف عام 2022 إصابتها بمرض عصبي نادر يُسمّى متلازمة الشخص المتيبس، إلى أنها تتّبع "علاجاً رياضياً وجسدياً وصوتياً" خمسة أيام في الأسبوع تعمل خلالها على جسدها وصوتها.

وقالت في مقابلة طويلة: "إن الأمور تسير على ما يرام، لكنّ الأمر يتطلب عملاً كثيراً".

وتابعت: "لم أنتصر على المرض، فهو لا يزال بداخلي وسيبقى دائماً. آمل أن تتوصل الأبحاث العلمية إلى علاج شافٍ له، لكن عليّ أن أتعلّم كيف أتعايش معه".

ورداً على سؤال بشأن قدرتها على العودة إلى المسارح، قالت إنها لا تستطيع الإجابة عن هذا السؤال. وأضافت في المقابلة التي أُرفقت بصور للنجمة وهي ترتدي ملابس لمصممين فرنسيين بارزين "لا أعرف.. جسمي سيخبرني".

وتطرقت ديون التي باعت أكثر من 250 مليون ألبوم، في مقابلة بالفيديو، إلى لحظات كثيرة طبعت حياتها المهنية التي انطلقت قبل 40 عاما.

وكانت ديون ظهرت بشكل مفاجئ ولفترة وجيزة ضمن حفلة توزيع جوائز "غرامي" في لوس أنجلوس في أوائل فبراير، إذ منحت جائزة ألبوم العام للمغنية تايلور سويفت.

ويعود تاريخ آخر حفلة للنجمة الكندية إلى مارس 2020 في مدينة نيوارك في شرق الولايات المتحدة. وقد توقفت بعدها جولتها العالمية التي تحمل عنوان "كوردج" بسبب جائحة كوفيد-19.

ومنذ عام 2021، تعاني سيلين ديون من تبعات إصابتها بمتلازمة الشخص المتيبس.

تصيب هذه المتلازمة واحدا من كل مليون شخص تقريباً، وتسبب ألماً شديداً وصعوبة في الحركة، ما يمنع ممارسة الأنشطة المجهدة بدنياً.

في نهاية يناير، أعلنت "أمازون برايم فيديو" عن توجهها لطرح فيلم وثائقي عن المغنية بعنوان "I Am: Celine Dion" ("أنا: سيلين ديون")، والذي تريد من خلاله "رفع مستوى الوعي" بمرضها.