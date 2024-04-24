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منزل العائلة بحسب ما نشرته وسائل إعلام تركية
منزل العائلة، بحسب ما نشرته وسائل إعلام تركية

"رشقني بالحجارة".. طفل تركي يقتل ابن عمه بطريقة وحشية

عثرت عائلة الطفل سلطان البالغ من العمر 4 سنوات على جثته بالقرب من منزلها، بين كومة قش

العربية.نت - جوان سوز 
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وقعت جريمة مروعة في ولاية تركية تقع جنوب البلاد، إثر شجار حصل بين طفلين ينحدران من عائلةٍ واحدة، حيث تحولت تلك الجريمة إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام المحلية.

وفي التفاصيل، قُتل طفل يدعى سلطان أكجول، ويبلغ من العمر 4 سنوات بطريقةٍ وحشية في ولاية مرعش جنوب تركيا بعدما فُقد أمس الثلاثاء.

وعثرت عائلته على جثة الطفل الصغير بالقرب من منزلها، بين كومة قش. وكشف تقرير الطب الشرعي وفق عائلته أن الطفل أكجول قد قُطعت حنجرته، وفق ما أوردت مواقع محلية.

وأظهرت التحقيقات أن القاتل من أقرباء الطفل، وهو ابن عمه البالغ من العمر 14 عاماً. واختصرت المواقع التركية اسمه بحرفين (أ. أ).

وألقت الشرطة القبض على القاتل القاصر الذي اعترف بجريمته عقب التحقيقات.

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قال في إفادته الأولية للشرطة إنه أقدم على قتل ابن عمه لأن الأخير قام برشقه بالحجارة.

وأكد موقع Milleyet أن القاتل أراد أن ينتقم من ابن عمه، ولذلك أقدم على قتله بطريقة شنيعة.

وأورد الموقع أن آثار الدماء على حذاء القاتل كانت سبباً في شكوك الشرطة به كمشتبهٍ به بارتكاب الجريمة.

ومن المقرر أن يتمّ تحويل القاتل إلى المحكمة، حيث سيتم تحويله لاحقاً إلى سجن الأحداث لكونه لم يبلغ السن القانونية بعد.

ولم تدلِ والدة الضحية وكذلك والده بأي تصريحاتٍ حتى الآن.

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