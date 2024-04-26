بعد تشخيص إصابته بالسرطان.. الملك تشارلز يعود لمهامه

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أعلن قصر بكنغهام اليوم الجمعة أن العاهل البريطاني الملك تشارلز سيعود إلى استئناف مهامه العامة الأسبوع المقبل لأول مرة منذ تشخيص إصابته بالسرطان، وذلك في ظل ما أحرزه من تقدم جيد في العلاج وفترة من التعافي.

"لم يتم الكشف عن نوع السرطان"

وفي فبراير/شباط، أعلن القصر أن الملك البالغ عمره 75 عاما شُخّصت إصابته بنوع لم يتم الكشف عنه من السرطان خلال فحوص بعد خضوعه لإجراء تصحيحي لتضخم البروستاتا.

وكان تشارلز يستريح بعد جراحة في البروستات، وتم اكتشاف السرطان أثناء فحص بعد هذه الجراحة.

"تضخم حميد في البروستات"

وأوضح قصر باكنغهام في فبراير الماضي أنه "خلال العملية الجراحية الأخيرة التي خضع لها الملك تشارلز في المستشفى بسبب تضخم حميد في البروستات، تم اكتشاف مشكلة أخرى"، و"أظهرت فحوصات لاحقة وجود شكل من أشكال السرطان".

وأكد القصر أن المشكلة الصحية المستجدة ليست سرطان البروستات.

"تعليق الأنشطة العامة"

وبدأ الملك "برنامج علاجات منتظمة نصحه خلاله الأطباء بتعليق أنشطته العامّة"، بحسب قصر باكنغهام. غير أنه سيواصل "الاهتمام بشؤون الدولة والمهام الإدارية كالمعتاد".

وأكّد الملك حينها أنّه "متفائل جداً" بشأن العلاج، وأنه لا يعتزم وقف أنشطته بالكامل على رأس المملكة المتحدة ومجموعة دول الكومنولث التابعة للتاج البريطاني.