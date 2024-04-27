أثناء تحليقها.. منزلق الطوارئ يسقط فجأة من طائرة "بوينغ"

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ما زالت حوادث طائرات شركة بوينغ الأميركية تتواصل، فقد كشف مسؤولون أن منزلق باب الطوارئ سقط بشكل مفاجئ من طائرة ركاب تابعة لشركة دلتا بعد وقت قصير من إقلاعها، أمس الجمعة، مما أجبر الطيارين على العودة إلى مطار جون إف كينيدي الدولي.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إن طياري رحلة دلتا إيرلاينز رقم 520 من طراز بوينغ 767 المتجهة من نيويورك إلى لوس أنجلوس أبلغوا عن اهتزازات وضجيج بعد وقت قصير من إقلاعها، ما دفعهم للعودة والهبوط في في مطار جون كنيدي، بعد أن أمضت ما يقرب من 33 دقيقة في الهواء، وفقا لإدارة الطيران الفيدرالية.

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كما أعلنت رحلة رقم 520 حالة الطوارئ بعد أن لاحظ طاقم الطائرة "إشارة على سطح الطائرة تتعلق بمخرج الطوارئ في الجناح الأيمن، بالإضافة إلى صوت غير روتيني بالقرب من الجناح الأيمن"، حسبما قالت شركة دلتا إيرلاينزوفق ما نقلته صحيفة "إندبندنت".

انفصل عن الطائرة

من جانبها، قالت شركة طيران دلتا في بيان لها، إن الطائرة كانت تقل 176 راكبا وطيارين وخمسة من أفراد طاقم الطائرة.

كما بينت أنه بعد التفتيش، توصل الطاقم إلى أن مزلقة الطوارئ من أحد مخارج الطائرة من طراز بوينغ 767 انفصلت عن الطائرة. فيما يعمل الطاقم على تحديد مكان هبوط المنزلق.

وأضافت الشركة "دلتا ستتعاون بشكل كامل في التحقيقات".

وتم إخراج الطائرة التي يبلغ عمرها 33 عاما من الخدمة، وتم وضع الركاب على رحلة أخرى إلى لوس أنجلوس، وفقا لإدارة الطيران الفيدرالية.

فيما يجري التحقيق في الحادث.