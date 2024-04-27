أقواها بدرجة 6,1.. هزات أرضية متعددة تضرب تايوان

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ضربت 10 هزّات على الأقلّ تايوان في الساعات الأولى من صباح السبت بالتوقيت المحلي بلغ أقواها 6,1 درجة، بحسب ما أفادت الإدارة المركزية للأرصاد الجوية.

فيما لم يصدر أيّ تحذير من احتمال حدوث تسونامي في أعقاب الهزّات التي تسبّبت بإطلاق صفّارت الهواتف المحمولة في العاصمة تايبيه، وفق ما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس، وهذه الهزات أتت بعد أيّام عدّة من هزّات أرضية متعدّدة شهدتها الجزيرة.

ووقع أقوى زلزال بقوّة 6,1 درجة عند الساعة 2,21 من ليل الجمعة السبت (18,21 بتوقيت غرينيتش) قبالة الساحل، ضاربا بعمق 24,9 كيلومتر.

ارتدادات متعدّدة

وتلته ارتدادات متعدّدة أخفّ قوّة قبل أن يضرب زلزال قويّ آخر عند الساعة 2,49 (18,49 بتوقيت غرينيتش) وقع في الجزء القاري من الجزيرة على مسافة حوالي 40 كيلومترا من مدينة هوالين على الساحل الشرقي، بعمق 18,9 كيلومتر.

وبعد منتصف ليل الجمعة السبت، سُجّلت 10 هزّات في الجزيرة بدرجات مختلفة، بحسب الإدارة المركزية للأرصاد الجوية.

وأعلنت وكالة الإسعاف أن ما من بلاغات عن أضرار حتّى الساعة.

ارتدادات لزلزال سابق بقوّة 7,4 درجة

تأتي هذه السلسلة الجديدة من الهزّات بعدما تمايلت العمارات في تايوان في مطلع الأسبوع بفعل مجموعة من الهزّات بلغت إحداها 6,3 درجة في شرق هوالين.

وأعلنت الحكومة أنها ارتدادات لزلزال سابق بقوّة 7,4 درجة ضرب الجزيرة قبل أكثر من أسبوعين واعتُبر "الأقوى منذ 25 سنة".

وتسبّب الزلزال بانزلاقات للتربة أدّت إلى قطع طرقات وإلحاق أضرار جسيمة بعمارات في محيط مدينة هوالين الكبيرة، فضلا عن مقتل 17 شخصا على الأقلّ.