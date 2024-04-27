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اعصار (تعبيرية من آيستوك)

مشهد ولا في الأفلام.. كاميرا من سيارة التقطت إعصارا مرعبا

دبي - العربية.نت
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فيما لفت الأعاصير ولايتين في أميركا خلال الساعات الماضية، وسط تحذيرات للسكان، التقطت كاميرا أحد الركاب مشهدا مذهلا.

فقد صور قائد شاحنة بولاية نبراسكا، إعصارا ضخماً وهو يتنقل قبالته، مقترباً من السيارات.

أتى ذلك، فيما أحدثت أعاصير قمعية "تورنادو" دمارا كبيرا في الغرب الأوسط للبلاد، أمس الجمعة، ما تسبب في انهيار مبنى كان بداخله عشرات الأشخاص وتدمير وإتلاف مئات المنازل، العديد منها حول أوماها بولاية نبراسكا الأميركية.

في حين أصيب ثلاثة أشخاص في مقاطعة لانكستر بنبراسكا عندما ضرب الإعصار مبنى صناعي، ما أدى إلى انهياره وكان بداخله 70 شخصًا.

وأعلنت السلطات المحلية أن العديد منهم حوصروا، لكن تم إجلاء الجميع لاحقا ولم تكن إصابات أي منهم خطيرة.

تحرك أميالاً

ولاحقا تحرك أحد أكثر الأعاصير تدميراً لأميال عبر الأراضي الزراعية الريفية في الغالب قبل أن يلتهم المنازل والمباني الأخرى في ضواحي أوماها، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها 485 ألف نسمة.

أما في ولاية أيوا، فأصدرت السلطات عدة تحذيرات للسكان.

بينما أظهرت صور منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض مدينة ميندن الصغيرة في أيوا، على بعد حوالي 30 ميلاً (48.3 كيلومترا) شمال شرقي أوماها، لأضرار جسيمة أيضا.

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أصدرت تحذيرات من الإعصار في أجزاء من ولايات أيوا وكانزاس وميزوري وأوكلاهوما وتكساس، اليوم السبت.

كما حذر خبراء أرصاد من احتمال سقوط حبات برد كبيرة وهبوب رياح قوية.

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