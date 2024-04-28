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ترامب وبايدن(تعبيرية- العربية.نت)

بايدن يسخر من ترامب.. نتقاسم نفس العمر ولكنه يتصرف كطفل في السادسة

فكاهي مستهزئا: الوقت متأخر وبايدن النعسان ما زال مسيقظا وترامب قضى أسبوعه نائما بالمحكمة

العربية.نت
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ألقى الرئيس الأميركي جو بايدن خطابا لا يخلو من الدعابة هزأ فيه من نفسه ومن خصمه في السباق الانتخابي دونالد ترامب واصفا إيّاه بـ"طفل في السادسة من العمر"، خلال العشاء السنوي لمراسلي البيت الأبيض الذي أقيم احتجاج على الحرب في غزة في محيط مكان تنظيمه.

وعلى جاري العادة، يشارك الرئيس الأميركي في مأدبة العشاء هذه مرتضيا التعرض لنكات فكاهي يحيي السهرة الفاخرة، قبل أن يدلي بكلمة لا تخلو بدورها من الدعابة.

وهذه السنة، تولّى الفكاهي كولن جوست من برنامج "ساترداي نايت لايف" الشهير على محطة "ان بي سي" إحياء الحفل. وكانت زوجته الممثلة سكارلت جوهانسن بين الحضور.

وهو قال "اسمحوا لي بداية بأن أشير إلى أن الساعة تخطّت العاشرة ليلا وما زال جو النعسان مستيقظا، في حين أمضى دونالد ترامب الأسبوع في المحكمة نائما كل صباح"، في إشارة إلى محاكمة الملياردير في نيويورك في قضية التستّر على دفع أموال لممثّلة أفلام إباحية لشراء صمتها.

ولم يفوّت بايدن (81 عاما) هذه الفرصة كي يسخر من خصمه الجمهوري (77 عاما) الذي كان يتغيّب عن هذه المناسبة خلال ولايته الرئاسية، مصرّحا أن "السنّ هو الجامع الوحيد بيننا".

احتجاج خارج الحفل.. وبايدن يتجاهل حرب غزة بعشاء مراسلي البيت الأبيض أميركا أميركا وبايدن احتجاج خارج الحفل.. وبايدن يتجاهل حرب غزة بعشاء مراسلي البيت الأبيض

غير أن كلّا من جوست وبايدن اعتمد نبرة أكثر جدّية عند التطرّق إلى مسألة المناخ السياسي السائد في الولايات المتحدة. واعتبر الرئيس الأميركي أن منطق دونالد ترامب يشكّل خطرا، لا سيّما بعد حادثة الهجوم على الكابيتول في 2021 و"لا يمكن للرهان أن يكون أكثر جسامة".

والعام الفائت، شارك 2600 مدعو في الحدث الذي تقيمه جمعية مراسلي البيت الأبيض النافذة، ويتخلله توزيع جوائز ومنح لطلاب يتخصصون في الصحافة.

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