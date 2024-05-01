من أجل غطاء سرير ناصح البياض.. 7 نصائح من خبراء الغسيل

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إن النوم على ملاءة سرير مغسولة حديثا والانغماس في نعومتها المريحة يعد متعة رائعة، لكن يمكن أن تفقد الأغطية البيضاء حيويتها وتتحول إلى اللون الرمادي أو الأصفر الباهت بمرور الوقت، بسبب نقل الجسم للأوساخ والعرق والزيوت إلى الفراش أثناء النوم كل ليلة.

وبحسب ما نشره موقع Real Simple، يقدم خبراء في مجال الغسيل والتنظيف نصائحهم حول كيفية الحفاظ على الملاءات بيضاء ونضرة، كما يلي:

1. معالجة جميع البقع في أسرع وقت ممكن

يجب معالجة البقع بسرعة وفعالية حتى يمكن الحفاظ على الملاءة في أفضل حالاتها.

ونصحت ويندي ترونز، خبيرة التنظيف، قائلة: "اعتمادًا على حجم البقعة، يتم المعالجة المسبقة عن طريق التنشيف أو باستخدام فرشاة تنظيف صغيرة. حيث يمكن صنع عجينة بسيطة من بيكربونات الصوديوم والماء ثم توضع مباشرة على البقعة، ويتم المسح والفرك باستخدام فرشاة لتخفيفها".

وتترك العجينة لمدة 30 دقيقة ثم يبدأ التنظيف في دورة عادية بغسالة الملابس.

أما بالنسبة للبقع الكبيرة أو العنيدة، أوصت ترونز بشراء مزيل بقع معد مسبقا يستهدف تلك الأنواع من البقع مع مراعاة شطف المنطقة الملطخة على الفور لتحقيق نتائج أفضل.

2. التريث قبل استخدام المجفف

يرتكب بعض الأشخاص خطأ شائع عند تنظيف ملاءة ملطخة وهو أنهم يقومون بتشغيل دورة غسيل وتجفيف كاملة قبل التحقق من المناطق الملطخة.

وتوضح ترونز أنه "إذا تم وضع الملاءة الملطخة البقع في المجفف، فإن الحرارة ستثبت البقعة بشكل أكبر".

كما نصحت بأنه عند تجفيف الملاءات، يجب استخدام إعداد حرارة منخفض بدلاً من إعداد حرارة مرتفع. يمكن للحرارة المفرطة أن تتسبب في تحول الملاءة البيضاء إلى اللون الأصفر الباهت المزعج.

3. الحذر عند استخدام المبيضات

عندما يفكر المرء في طرق للحفاظ على الملاءات بيضاء، قد يتبادر إلى ذهنه استخدام المبيض بشكل تلقائي. على الرغم من أن المُبيض أداة ممتازة، إلا أنه قد يأتي بنتائج عكسية أيضًا.

وشرحت تريش دوارتي، أخصائية تنظيف، قائلة "عندما يتلامس المبيض مع المركبات العضوية مثل العرق والزيوت، يمكن أن يحدث تفاعل كيميائي يؤدي إلى الاصفرار" مضيفة أن "استخدام الكثير من مواد التبييض - أو عدم تخفيفها بشكل صحيح - يمكن أن يؤدي أيضا إلى تلف الألياف ويؤدي إلى فقدان البياض".

4. التنظيف كل أسبوع إلى أسبوعين

وقالت دوارتي: "تتعرق الأجسام بشكل طبيعي يومياً، وتنتج ما بين ¼ إلى ½ أونصة من الزيوت أسبوعيا، وتتخلص من 30 إلى 40 ألف خلية جلدية في الساعة مما يؤدي إلى ترسب الملايين على ملاءات الأسرة كل ليلة". لذا ينبغي القيام بتنظيف الملاءة مرة كل أسبوع أو أسبوعين على أقصى تقدير.

5. تنظيف الغسالة

لا تقوم الغسالة المتسخة بأي خدمة للملاءات البيضاء. وأوضحت دوارتي أنه "إذا لم يتم تنظيف غسالة الملابس بانتظام، فيمكن أن تتراكم الأوساخ والعفن الفطري بداخلها مما يتسبب في تغير لون الملابس والمفروشات. ويمكن أن يؤدي أيضا إلى ظهور رائحة كريهة.

6. التجفيف تحت أشعة الشمس

قد يبدو تعليق الملاءات البيضاء على حبل الغسيل تحت أشعة الشمس "من الطراز القديم"، لكن هذا الأسلوب الكلاسيكي لتجفيف الملابس عبقري للغاية.

أكد ترونز أن "أشعة الشمس فوق البنفسجية تتمتع بصفات تبييض طبيعية، لذا ينبغي تعليق الملاءات حتى تجف لكي يمكن الحصول على بياض ناصع".

7. استبدال الملاءة كل عامين

كما هو الحال مع معظم العناصر، تتمتع الملاءات بعمر افتراضي طبيعي ويجب استبدالها بشكل روتيني.

ومع مرور الوقت، سوف تفقد بياضها بشكل طبيعي، ويمكن أن تبدأ الألياف في "التحبب" أو التحلل بسبب عدد ساعات لا حصر لها من النوم.

وبالنسبة لمعظم الملاءات القطنية متوسطة النهاية، أوصت دوارتي باستبدالها كل سنة إلى سنتين، أو عند ملاحظة تغير اللون بشكل واضح، مع الآخذ في الاعتبار أن بعض الأغطية الفاخرة أو تلك المصنوعة من مواد مثل الحرير أو الكتان تتمتع بعمر أطول.