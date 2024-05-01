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عصير تفاح - آيستوك

يحتوي على مادة سامة.. سحب عصير تفاح شهير من الأسواق

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة "مارتينيلي" الأميركية عن سحب كميات كبيرة من عصير تفاحها الشهير باهظ الثمن، بسبب مخاوف ارتفاع مستويات الزرنيخ فيه المسببة للسرطان.

وأفادت إدارة الغذاء والدواء الأميركية بأن التعرض لمستويات مرتفعة من الزرنيخ غير العضوي يمكن أن يشكل مخاطر صحية على الأشخاص، بما في ذلك السرطان والعيوب الخلقية والسكري ومشاكل القلب.

ويُباع عصير تفاح مارتينيلي لدى تجار التجزئة الشهيرة في أميركا بما في ذلك كروغر، وبوبليكس، وتارغت، وفق ما نقلته صحيفة "نيويورك بوست".

عصير تفاح مارتينيلي
عصير تفاح مارتينيلي

يأتي السحب الطوعي بعد أن عثرت ولاية ميريلاند على عينات من دفعة واحدة من العصير، الذي يباع في زجاجات سعة لتر واحد، على كميات فوق المستوى التوجيهي للزرنيخ غير العضوي فيها.

وحتى الآن لم يتم الإبلاغ عن أي أمراض نتيجة سحب المنتج من الأسواق، حسبما كتبت الشركة، التي يقع مقرها في واتسونفيل بولاية كاليفورنيا، في خطاب أرسلته إلى متاجر البقالة بتاريخ 16 أبريل.

وفي يونيو 2023، أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية توجيهات لخفض مستوى العمل الصناعي للزرنيخ غير العضوي في عصير التفاح من 23 جزءا في المليار إلى 10 جزء في البليون، بما يتماشى مع متطلبات المياه.

وأبلغت وزارة الصحة بولاية ماريلاند عن نتائج اختبار لمجموعة إنتاج مارتينيلي في مارس 2023 المعنية، والتي أظهرت 11.6 جزء في المليار للزرنيخ غير العضوي -1.6 جزء في المليار، أعلى من مستوى عمل الصناعة المنصوص عليه في إرشادات إدارة الغذاء والدواء الجديدة التي تم وضعها.

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