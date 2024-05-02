بعيدها ميلادها التاسع.. وليام وكيت ينشران صورة جديدة لابنتهما شارلوت
"عيد ميلاد تاسع سعيد للأميرة شارلوت!... شكرا على كل الرسائل الطيبة اليوم"
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نشر الأمير وليام وزوجته كيت صورة لابنتهما الأميرة شارلوت بمناسبة عيد ميلادها التاسع اليوم الخميس.
وفي الصورة التي التقطتها والدتها أميرة ويلز في الأيام القليلة الماضية، تظهر شارلوت، ثاني أطفال الزوجين، وهي تبتسم بسعادة في حديقة منزلهما في وندسور.
وكتب الزوجان على حسابهما على "إكس": "عيد ميلاد تاسع سعيد للأميرة شارلوت!... شكرا على كل الرسائل الطيبة اليوم".
وأصبح نشر الصور التي تلتقطها كيت المولعة بالتصوير تقليدا لقصر كنزنغتون في لندن للاحتفال بأعياد الميلاد والمناسبات العائلية الأخرى.
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