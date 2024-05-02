حادثة ولا أغرب.. رجل دين ينهب 6 ملايين دولار من حساب الاتحاد الإفريقي

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في حادثة غريبة، كشفت السلطات الإثيوبية عن هوية متهم حاول سحب حوالي 6 ملايين دولار من أرصدة حسابات مفوضية الاتحاد الإفريقي في البنك التجاري الإثيوبي.

أحد كبار رجال الدين في الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية

فقد أعلنت مفوضية الاتحاد الإفريقي إحباط محاولة للاستيلاء على 6 ملايين دولار من أرصدة حسابات الاتحاد في البنك التجاري الإثيوبي.

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وأضافت أن التحقيقات أشارت إلى تورط أحد رجال الدين الإثيوبيين بالحادث.

بدورها، ذكرت الشرطة الإثيوبية في أديس أبابا أنها اعتقلت منتصف شهر أبريل/نيسان الماضي، أحد كبار رجال الدين في الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية، بسبب جرائم مزعومة تتعلق بمحاولة تحويل أكثر من 6 ملايين دولار أميركي من حساب الاتحاد الإفريقي في فرع البنك التجاري الإثيوبي داخل مقر الاتحاد الإفريقي، إلى حسابات مصرفية خاصة.

وأوضحت سلطات التحقيق أنها حولت المشتبه به وهو رجل دين يسمى "بيلاي ميكونين"، نائب المدير العام في البطريركية الإثيوبية، إلى المحكمة الفيدرالية في أديس أبابا لجلسة استماع أولية في 24 أبريل الماضي.

وذكرت تقديمها لائحة الاتهامات إلى المحكمة، تفيد بأن رجل الدين الإثيوبي بيلاي وسائقه وحارسه الخاص قاما بمحاولة سحب غير مشروع للمبلغ.

6 ملايين دولار ووثائق مزورة

يشار إلى أن مفوضية الاتحاد الإفريقي كانت أعلنت إحباط محاولة للاستيلاء على 6 ملايين دولار من أرصدة حسابات الاتحاد في البنك التجاري الإثيوبي.

وذكر الاتحاد أنه بعد فحص دقيق للوثائق من قبل المديرية المالية بمفوضية الاتحاد الإفريقي، تبين أنها مزورة، وأنه تم إبلاغ السلطات الأمنية الإثيوبية، واتخاذ إجراءات فورية لضمان تحديد هوية الشخص.

وقال الاتحاد الإفريقي في بيانه: "نحن لا نزال ملتزمين بالتمسك بأعلى معايير الإدارة المالية والأخلاقيات داخليا ومع جميع مقدمي الخدمات المالية لدينا بينما نواصل دعم التنمية والتكامل في قارتنا".