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Maradona and his GF
مارادونا

أبناء مارادونا يطالبون بنقل رفاته إلى ضريح "أكثر أمانا"

توفي الأسطورة الأرجنتينية عن عمر يناهز 60 عاما، في نوفمبر عام 2020

العربية.نت، وكالات
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تقدم أبناء دييغو أرماندو مارادونا بطلب للمحاكم الأرجنتينية، الخميس، لنقل جثمان أسطورة كرة القدم الراحل "إلى مكان أكثر أمانا" كي يقوم المشجعون "بتكريمه" في ضريح.

ويرقد رفات مارادونا في مقبرة خاصة على مشارف بوينس أيرس، حيث تم نقله في نوفمبر عام 2020، في جنازة ضخمة. ويُسمح فقط لأفراد الأسرة بدخول المقبرة.

وقالت فيرونيكا أوخيدا، والدة أصغر أبناء مارادونا لوسائل إعلام محلية، إن الضريح، الذي يطلق عليه اسم "ميموريال ديل دييز"، يقع خلف كازا روسادا، مقر السلطة التنفيذية للحكومة الأرجنتينية وسيكون مفتوحا للجمهور.

وجاء في المذكرة المقدمة للمحكمة والتي وقعتها دلما وجانينا مارادونا وأوخيدا نيابة عن دييغو مارادونا الابن "يطلب جميع الورثة باتفاق مشترك السماح بانتقال الرفات إلى مكان أكثر أمانا من الحالي كي يتمكن كل الشعب الأرجنتيني والجماهير من جميع أنحاء العالم من تكريم والدنا الذي كان أعظم رمز للأرجنتين".

وقال أحد محامي الأسرة للصحافيين إن عملية النقل ستتم في 30 أكتوبر تقريبا، وهو تاريخ ميلاد الفائز بكأس العالم 1986 مع الأرجنتين.

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وشق مارادونا طريقه إلى النجومية من أحد الأحياء الفقيرة في بوينس أيرس ليقود الأرجنتين للفوز بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخها عام 1986، وتحول اللاعب إلى أيقونة البلاد مثل الأرجنتينيين تشي جيفارا وإيفيتا بيرون.

وتوفي الأسطورة الأرجنتينية عن عمر يناهز 60 عاما، في نوفمبر عام 2020، بسبب قصور في القلب بعد خضوعه لجراحة في المخ قبلها بأيام.

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